USA: Aktier bliver ved med at stige efter skatte-reform

I USA fortsatte aktierne op. Det var femte dag i streg, hvor investorerne prissatte deres forventninger til effekterne af Trumps skattelettelser - primært selskabsskatten.



S&P steg med 0,17 pct., Nasdaq med 0,29 pct.,mens Dow Jones faldt med beskedne 0,05 pct.



Dollaren genvandt styrke efter tre dage med fald.



I Dow Jones indekset steg maskinproducenten Caterpillar med 2,6 pct, hvilket tilskrives en bedre rating fra J.P. Morgan, der nu har overweight mod tidligere hold-anbefaling.



Årsagen er igen, at der ventes en masse dynamiske effekter af de nye skattelove, hvor maskinindustrien ventes at få sin bid af kagen.



Unitedhealth Group dykkede med 1,71 pct. uden at der var selskabsspecifikke nyheder forbundet med faldet.



Analytikere vurderer nu, at de kommende ugers udvikling på aktiemarkedet vil blive præget af udmeldinger fra USA største selskaber, der kommer med forventninger i forbindelse med regnskabsaflæggelse.