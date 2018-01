Tusindvis af amerikanske ETF'er fjernes fra populær handelsplatform

Relateret indhold Artikler

"Afgørende ærgerligt" og "tåbelige regler".



Sådan lyder nogle af kommentarerne på Proinvestors Facebook-side, når debatten ruller om nordamerikanske ETF'er (exchage traded fund) og certifikater.



Regler fra EU sætter nemlig en brat stopper for, at private investorer kan købe de mere og mere populære ETF'er, der typisk replikerer et indeks, som f.eks. det brede amerikanske S&P 500 eller det tyske Dax-indeks, hvis en nordamerikansk udbyder står bag.



Det oplyser bl.a. Nordnet og Saxo Bank.



"Det er ikke noget, vi har lyst til at gøre, for vores kunder er meget interesserede i ETF'er fra USA og Canada," siger Niklas Odenwall, landechef i Nordnet Danmark med i underkanten af 80.000 kunder i Danmark.



"Men disse ETF'er lever ikke længere op til lovgivningen, og vi vil ikke bryde loven," siger Niklas Odenwall og hentyder til de nye Mifid II og Priips-regler, der trådte i kraft 1. januar 2018.



Lukker for 5000 produkter



Dermed er der lukket ned for ca. 5000 produkter, men landechefen oplyser, at de kunder, der allerede er investeret i disse investeringsprodukter, fortsat kan beholde dem, sælge dem, og følge deres værdi.



Ifølge den nye EU-lovgivning lever de nordamerikanske ETF'er ikke længere op til informationskrav om selve produktet.



Hos Nordnet oplyser Niklas Odenwall, at Nordnet i princippet godt selv kunn skaffe produktinformationen, men reglerne kræver, at den information skal komme fra udbyderne selv.



De nye regler kræver af distributører af finansielle produkter, at kunderne kan se alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med en investering i et bestemt instrument, at de kan se information om produktets risici og egenskaber, samt få stillet et faktablad (KID-dokument) til rådighed.



Vital del af forretningen forsvinder



"Det er meget ærgerligt, for dette er en vital del af vores forretning. ETF'er er generelt nogle gode produkter, og sammenlignet med almindelige investeringsforeninger er de både billigere og bredere," siger Niklas Odenwall.



Han minder dog om, at 80 pct. af de produkter, der piles af hylden for salg, stadig kan købes – blot via europæiske udbyder som f.eks. Deutsche Bank. Så hvis man vil købe det amerikanske S&P 500, kan man stadig gøre det blot via en europæisk udbyder.



Forventer du, at de amerikanske udbydere vil skynde sig med at leve op til de nye EU-regler?



"Det kommer helt an på, hvor mange penge det drejer sig om for dem. Det er jo ikke kun i Danmark, men i hele Europa, at privatinvestorer fremover ikke må handle disse produkter."