USA: Julestilhed og voldsom korrektion i bitcoin

Aktiehandlen i USA var præget af julestilstand.



Der var 25 pct. mindre handelsaktivitet i løbet af fredag.



De store toneangivende amerikanske indeks noterede små fald, der reelt mest var en stille træskodans på stedet.



Nasdaq fald 0,08 pct., Dow Jones 0,11 pct. og S&P 500 faldt 0,05 pct.



Det kom oven på en uge, hvor meget af aktiemarkedet blev dikteret fra Washington, hvor der først blev gennemført en skattereform, som vil være den største i årtier, og sent torsdag stemte den amerikanske kongres en ekstraordinær budgetforlængelse gennem, der skal sørge for, at den offentlige sektor i USA har penge frem midten af januar.



Selvom stemningen på aktiemarkedet løbet af ugen svingede med nyhederne fra Washington, så noterer de amerikanske indeks moderate stigninger, når alt lagt sammen.



S&P 500 er oppe 1 pct. i december, hvilket er den niende måned i træk, at den stiger. Den er den længste periode med stigninger siden 1983.



Det som har været diskussionen, er, hvor meget skyldes Donald Trumps skattereform. En ubekendt har været, om de lempelser som er i reformen, eksempelvis en sænkelse af den amerikanske selskabsskat fra 35 pct. til 21 pct., for længst har været priset ind i aktierne.



Udover aktierne var det bitcoin, der tiltrak opmærksomhed. kryptovalutaen droppede hen ved 20 pct. på 24 timer, og hen over ugen er den faldet med 30 pct. Der er tale om en voldsom korrektion.