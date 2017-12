Skattereform kunne ikke sparke liv i USAs aktier

De ledende amerikanse indeks vaklede mellem små fald og stigninger. Det på samme dag, hvor den amerikanske kongres havde stemt en af de største skattereformer i årtier gennem.



Reformen vil sænke selskabsskatten fra 35 pct. til 21 pct, og der skulle dermed være noget at glæde sig over for aktiemarkedet.



Men tilsyneladende var meget af skattereformens lempelser allerede blev priset ind i aktierne.



I hvert fald lå de store indeks næsten fladt ved markedets lukning.



Nasdaq faldt med 0,04 pct., Dow Jones var nede med 0,11 pct og S&P 500 droppede med 0,08 pct.



De moderate fald kommer dog efter dage, hvor der var solide stigninger.



Ved markedets slutning var det svært at pege på bestemte sektorer, der skilte sig ud. Svingene var individuelle mellem de forskellige aktier.



Fedex steg med 3,52 pct. Teknologiaktier som Apple og Google noterede moderate fald med Google som den der drattede mest med et fald på 0,58 pct.



Finansaktier som Goldman Sachs og Citigroup noterede fald på henholdsvis 0,51 og 0.05 pct.