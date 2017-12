Trods amerikansk skattereform: Aktier i ugideligt humør

Det var særlig teknologi-aktier, der tirsdag fik de store amerikanske indeks til at vakle. Og det selv om republikanerne stemte en gennemgribende reform af skattesystemet i USA videre.Skattereformen ventes at lempe skatten for virksomheder betragteligt. Selskabsskatten vil falde fra 35 pct. til 21 pct.Dow Jones lå praktisk flade og endte 0,15 pct. nedeS&P 500 endte nede med 0,32 pct.Nasdaq Composite faldt med 0,44 pct.Faldene kom efter flere dages stigninger for alle de tre store indeks, men tirsdag var aktiemarkedet løbet tør for luft. Skattereformen havde allerede skabt stigninger, så at den blev stemt videre lå allerede i kortene.De aktier der var hårdest ramt var over en bred kam teknologi-aktier.Qualcomm røg ned med 1,35 pct.Apple var nede med 1.07 pct.Men også en række af de store finanshuse røg ned i tirsdagens handel.Citigroup var ved markedets lukning nede med 1,28 pct. Goldman Sachs røg ned med 1,36 pct.Ifølge Wall Street Journal kunne der også være tale om, at mange tradere trækker profit ud før juleferien, og der derfor var tale om en mere teknisk betinget fald på de tre store indeks.