Aktier: Novo og Genmab løftede C20 til tops i rødt Europa

Novo Nordisk og Genmab fik gode nyheder fra USA og løftede de danske aktier til en samlet fremgang onsdag, mens der ellers var nedtrykt stemning i det europæiske aktiemarked.



Usikkerhed om den politiske situation i USA - dels på grund af forhandlingerne om en ny skatteaftale - dels på grund af de andre bekymrende sager, der knytter sig til præsident Donald Trump - gav fald i aktiemarkederne, men herhjemme var der positiv modvægt fra de tunge aktier.



Således steg det danske C20 Cap-indeks 0,4 pct. til 1109,69.



Novo-godkendelse på største marked



C20's fremgang kom blandt andet takket være Novo Nordisk, der var frontløber med en stigning på 3,4 pct. til 328,70 kr. oven på to gode meldinger.



Dels har de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, tirsdag aften godkendt diabetes 2-præparatet Ozempic, tidligere kendt som Semaglutid, til salg i USA. Det kan få stor betydning for Novo Nordisks indtjening de kommende år, da det amerikanske marked er det største for diabetespatienter.



Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank, vurderede over for Ritzau, at diabetespræparatet kan opnå et årligt salg på 45 mia. kr.



"Det her er begyndelsen til en periode, hvor vi gradvist vil se Ozempic tage en større del af Novos indtjening. Efter min vurdering vil dette middel inden for fem-ti år udgøre rygraden af omsætningen og indtjeningen i koncernen," sagde senioranalytikeren tirsdag.



Godkendelsen var ventet, idet FDA's rådgivende komité i oktober gav Ozempic flotte ord med på vejen og en positiv anbefaling med stemmerne 16-0.



Samtidig hævede analytikerne i Bank of America - Merrill Lynch anbefalingen af Novo-aktien til "køb" fra "neutral" og satte kursmålet 15 pct. højere ved 380 kr. ifølge Børsen.



"Den reaktion, vi ser i Novo-aktien, er ikke kun på baggrund af godkendelsen i USA, men også på grund af opjusteringen fra Bank of America - Merrill Lynch. Det samme ser vi i Genmab," siger børsmægler Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier til Ritzau Finans.



Genmab blev også hævet til "køb" hos Bank of America, der øgede kursmålet til 1450 kr. mod tidligere 1350 kr. Biotekaktien steg 2,4 pct. til 1192 kr. som næstmest stigende i C20.



Vestas blandede sig også i toppen, da vindmølleaktien, der har været under hårdt pres på børsen i en måneds tid, fik lidt revanche og steg 1,3 pct. til 371,60 kr.



13 af C20-aktierne falder



Til gengæld faldt 13 ud af de 20 aktier i C20.



I bunden lå Jyske Bank og ISS med fald på omkring 1,5 pct., og Lundbeck dykkede 0,9 pct. til 300,60 kr. efter at have fået sænket kursmålet hos Bank of America til 275 kr. fra 322 kr. ifølge Børsen.



Ligeledes i den kedelige ende af eliteindekset faldt FLSmidth-aktien 0,6 pct. til 340 kr. Jyske Banks analytikerkorps sænkede onsdag kursmålet for aktien til 380 kr. fra 410 kr. Banken gentog anbefalingen "hold" for aktien.



Alk under nyt pres



Uden for det danske eliteindeks fortsatte aktierne i ALK-Abelló det kraftige fald og har samlet sat sig mere end 220 kr. - knap 25 pct. - på tre dage, siden at medicinalselskabet mandag løftede sløret for sin nye strategi.



ALK-aktien lukkede i 681 kr. onsdag eftermiddag - 9,3 pct. mindre end tirsdag - mod kurs 905 før meldingen mandag. I maj i år var aktien oppe i 1110 kr.



Aktionærerne har siden fredag mistet mere end 2 mia. kr. i værdi. Markedsværdien onsdag eftermiddag er knap 7 mia. kr., mens den fredag var knap 9,2 mia. kr.



Forsikringsselskabet Tryg startede med at falde, efter at det solgte de 27,4 mio. nye aktier, som skal finansiere købet af konkurrenten Alka Forsikring. Udbudskursen var 147 kr. per aktie, hvilket har sikret Tryg et bruttoprovenu på 4 mia. kr. Trods salgsrabatten på 3,5 pct. mod tirsdagens lukkekurs endte Tryg onsdag 0,1 pct. højere i 153 kr.



SAS-aktien faldt 2,6 pct. til 19,10 kr. Onsdag morgen viste SAS' norske lavpriskonkurrent, Norwegian, en passagervækst på 11 pct. i november, hvilket er lidt lavere end måneden før, hvor passagerantallet steg med 14 pct. SAS præsenterer sine trafiktal for november torsdag.



/ritzau/FINANS