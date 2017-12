Aktier: ALK og Tryg røg i hver sin retning i rødt marked

Med afstikkere i hver sin retning trak Tryg og ALK-Abelló de største overskrifter på mandagens danske aktiemarked, hvor skattereformen i USA desuden endnu en gang kastede negativt skær på Vestas-aktien.



Samlet set gav udsigten til lavere selskabsskat i USA heller ikke helt så meget positiv afsmitning herhjemme som i det øvrige Europa og USA.



Fem minutter før lukketid kom det så frem, at EU og Storbritannien ikke kunne nå en aftale om brexit mandag, og så tog aktierne et dyk i de sidste minutter.



C20 Cap-indekset faldt 0,5 pct. til 1117,56.



"Vi har oplevet et dansk marked, der ikke helt har fulgt tendenserne ude i verden. Vestas falder også tungt i et ellers positivt marked, og det trækker selvfølgelig ned," siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, til Ritzau Finans.



Vestas i ny amerikansk modvind



Med til at holde begejstringen nede var Vestas, efter at Senatet har vedtaget sit udkast til den amerikanske skattereform med kritiske udsigter for vindenergi.



Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, kan det betyde en brat opbremsning i investeringerne på det amerikanske marked, hvor Vestas henter omtrent 40 pct. af sin omsætning.



"En hurtig rundtur i kommentarer fra vedvarende energiforeninger viser, at det her virkelig er kritisk. Der bliver talt om, at investeringerne i vindkraft vil stoppe næsten fra den ene dag til den anden," siger han i en kommentar.



En stor del af de nuværende projekter bliver finansieret gennem hjælp fra skatterabatter, men med den såkaldte Beat-skat, som er en del af den nye pakke, kan kunderne ifølge Jacob Pedersen enten ikke udnytte skatterabatterne - eller også ved de først ved udgangen af året, hvor mange af de optjente skatterabatter de rent faktisk kan udnytte.



Det skaber usikkerhed, og det kunne mærkes på Vestas-aktien, der mandag var agterlanterne i C20 Cap med et fald på 3,7 pct. til 370,20 kr.



ALK bragede ned efter ny strategi



De største historier skulle dog umiddelbart findes blandt sidepapirerne, hvor ALK-Abelló med en ny strategiplan fik ørerne gevaldigt i maskinen.



Selskabet vil sikre sig en bredere tilstedeværelse inden for allergi og allergisk astma med massive investeringer, der vil lægge en dæmper på indtjeningen over de kommende to-tre år.



Samtidig vurderer ALK selv, at omsætningen næste år vil blive lavere end i 2017, mens det også undersøges, hvordan der kan hentes ny kapital ind i selskabet til at finansiere strategien.



Det kan eksempelvis ske i form af en emission, og samtidig betyder de lavere pengestrømme, at ALK i første omgang vil sløjfe udbetalingen af udbytte til aktionærerne.



"Vi dømte også aktien ned, da vi så meddelelsen. Der skal investeres stort, og det kræver et år, hvor ALK kommer ned i kadence," siger Martin Munk fra Jyske Bank.



Lundbeckfonden, der er hovedaktionær hos ALK, bakker dog fuldstændig op om planen, der ifølge Sydbank også kan give god mening på sigt.



Investorerne reagerede mandag ved at sende ALK ned med hele 11,8 pct. til 798 kr.



Tryg sted efter Alka-køb



Forsikringsselskabet Tryg blev omvendt belønnet for at have lagt 8,2 mia. kr. på bordet for købet af Alka Forsikring, der er Danmarks ottendestørste aktør inden for skadeforsikring.



Købet, som ventes afsluttet i løbet af første halvår næste år, finansieres gennem udstedelse af nye aktier for op til 10 pct. af Trygs nuværende aktiekapital samt ved optagelse af et Tier 1-lån på 500 mio. kr.



Købet sender 380.000 kunder samt bruttopræmieindtægter på 2,5 mia. kr. i Trygs retning.



Efter købet har Danske Bank desuden løftet sin anbefaling af Tryg til "hold" fra "sælg", mens kursmålet er løftet til 155 kr. fra 140 kr.



Tryg-aktien steg 3,4 pct. til 156,70 kr.



Lundbeck henter godkendelse i Kina



Tilbage i C20 Cap-regi faldt Lundbeck 1,6 pct. til 307 kr., efter at medicinalselskabet ellers hentede godkendelse til antidepressivet Brintellix på det kinesiske marked.



Lundbeck sælger allerede midlerne Lexapro, Cipramil og Deanxit, der også bruges til behandling af depression, på det kinesiske marked. Herudover markedsfører det danske medicinalselskab Ebixa, der bruges til behandling af Alzheimers, og Azilect til behandling af Parkinsons i Kina.



I toppen af eliteindekset steg FLSmidth med 2,8 pct. til 339 kr. Eneste nyhed om selskabet mandag var dog, at JPMorgan har sænket sit kursmål for aktien til 385 kr. fra 425 kr. Anbefalingen "overvægt" er fastholdt.



Det hører dog med til historien, at FLSmidth har haft et par hårde uger på markedet, hvorfor mandagens stigning kunne ligne et lille comeback efter store fald, noterer Martin Munk.



Coloplast lå også godt til dagen igennem og endte 1,8 pct. højere i 499 kr. Norske ABG Sundal Collier har løftet sin anbefaling af den aktie til "køb" fra "hold", mens kursmålet er løftet til 550 kr. fra 525 kr.



Nedjustering fra SBS



Sidst på eftermiddagen nedjusterede Scandinavian Brake Systems (SBS) desuden forventningerne til hele 2017, hvor der nu ventes en omsætning på 730-750 mio. kr. mod tidligere ventet 760-790 mio. kr.



Driftsresultatet (EBITDA) ventes nu at blive mellem 55 og 60 mio. kr. mod den tidligere prognose på 55-65 mio. kr.



SBS-aktien endte uændret i 28 kr.



Blandt de helt små aktier var der opmærksomhed til Danske Andelskassers Bank (DAB), der med øjeblikkelig virkning har skiftet sin formand, Jakob Fastrup, ud med Anders Howalt-Hestbech.



DAB steg 0,4 pct. til 4,63 kr.



/ritzau/FINANS