Aktier: Time og Meredith suser trods flad indeksstart i USA

De amerikanske aktiebørser er åbnet uden større udsving på indeksniveau mandag, som er en ny stor forbrugsfestdag for amerikanerne.



Efter black friday er det nu cyber monday, hvor det særligt er handel online, der er i fokus.



I forvejen var onlinesalget stærkt black friday, hvor amerikanerne spenderede 5000 mia. dollar digitalt i løbet af de 24 timer, hvilket var 16,9 pct. mere end sidste år.



Det viser tal fra Adobe Digital Insights, skriver CNN Money.



Efter fem minutters handel mandag ligger det brede S&P 500-indeks næsten uændret i 2602,29, efter at indekset fredag klemte sig over niveauet 2600 for første gang nogensinde.



Dow Jones-indekset ligger desuden 0,03 pct. lavere i 23.551,64 og Nasdaq-indekset 0,09 pct. lavere i 6883,63.



Selskabsspecifikt er der fokus på mediehuset Time, efter at selskabet har modtaget et købstilbud fra rivalen Meredith Corporation på 18,50 dollar per aktie.



Den pris værdisætter Time til 1,85 mia. dollar, svarende til omkring 11,6 mia. danske kr.



I den indledende handel er Time-aktien gået op med 9,4 pct. til 18,43 dollar, mens Meredith Corporation går 10,1 pct. frem.



/ritzau/FINANS