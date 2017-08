Aktier: ISS og Vestas tog revanche efter for store fald

Det danske aktiemarked faldt fredag, men ikke så meget som de tre store indeks ude i Europa.



Et rebound af aktierne i Vestas og ISS var sammen med en fortsat stigning i GN med til at holde faldet i Danmark på et relativt beskedent niveau.



Dax, CAC 40 og FTSE 100 faldt 0,4-1 pct.



Det danske C20 Cap-indeks faldt, men syv aktier af de 20 i eliteindekset steg. Det samlede C20 Cap-indeks faldt 0,2 pct. til 1150,37. Sidste fredag endte indekset lige under 1164.



Tendensen i dagens løb var stort set den samme. Revurdering af enkelte aktier, der faldt for voldsomt efter torsdagens regnskaber.





ISS tog toppen



Øverst i top tre i C20 endte ISS. Selskabet fik tilsyneladende en for stor negativ kursreaktion torsdag, hvor aktien dannede agterlanterne i C20 med et fald på 8,8 pct. efter at have leveret tal og nedjusterede forventninger til den organiske vækst i 2017 til 1,5-2,5 pct. mod tidligere 1,5-3,5 pct. Aktien steg 3,4 pct. fredag til 246 kr.



"Når en aktie sætter sig små 9 pct., er det helt naturligt med en modreaktion," vurderer Ole Kjær Jensen, afdelingsdirektør i Sydbank.





Vestas fulgte lige efter



Vestas blev også sendt ned torsdag, hvor et fald på 8 pct. var facit. Sydbanks afdelingsdirektør vurderer, at det virkede som en overreaktion på regnskabet. Fredag steg aktien 2,5 pct. til 587,50 kr.



Vestas leverede et kvartalsregnskab, som skuffede på de overordnede linjer og viste tegn på forstærket prispres. Flere finanshuse har som følge af regnskabet efterfølgende justeret kursmålene både op og ned. Goldman Sachs har sænket sit kursmål til 720 kr. fra 740 kr., mens Barclays har løftet sit kursmål til 690 kr. fra 675 kr. JPMorgan har ydermere løftet den langsigtede aktiekurs til 700 kr. fra 684 kr.



I toppen lå også GN Store Nord, der dermed fortsatte de positive takter fra torsdagens regnskab, der sendte aktien op med 6,3 pct. Fredag endte stigningen på 1,8 pct. til 204,40kr. Niveauet over 200 kr. er ikke set siden begyndelsen af juni.





Pharma skrabte bunden



I bunden af C20 endte en gruppe af pharma-aktier.



Novo Nordisk var en af dem og faldt 1,9 pct. eller 5,60 kr. til 286,40 kr. 3 kr. af faldet skyldtes udbetaling af udbytte, men den resterende del af faldet kan ifølge Ole Kjær Jensen tilskrives, at pharma-sektoren i Europa var blandt de mest faldende sektor.



Lundbeck faldt ligeledes 1,9 pct. til 375,80 kr., mens Genmab satte sig mest, da den falst 2,65 pct. til 1324 kr. .



"Den væsentligste forklaring på faldene i medicinalaktierne er, at det også er den gruppe af selskaber, der ude i Europa falder meget," vurderer Ole Kjær Jensen.



Gruppen af pharma-selskaber i det brede europæiske Stoxx 600-aktieindeks lå ved dansk lukketid med et fald på 1,3 pct. - tredje dårligste gruppe.



Uden for C20 steg North Media med 1,7 pct. til 30 kr., efter at selskabet fredag morgen leverende et regnskab, hvori forventningerne til 2017, der blev opjusteret torsdag, blev fastholdt.



Ved lukningen var der ikke kommet de ventede regnskabs fra Grønlandsbanken.



/ritzau/FINANS