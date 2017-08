Aktier: Beskedent fald til C20 efter stribe af regnskaber

Relateret indhold Aktieordbog

Regnskaber fra Mærsk, Carlsberg og Coloplast var onsdag med til at bestemme retningen for det danske aktiemarked, der gik lidt tilbage på trods af god stemning i det generelle Europa.



Efter at eliteindekset C20 Cap havde ligget i plus det meste af dagen, vendte stemningen ud på eftermiddagen og resulterede i et slutindeks på 1166,87, hvilket lå 0,02 pct. under tirsdagens lukkeniveau.



Med til at hive det samlede indeks ned var Coloplast, som sluttede i bunden af C20 efter et fald på 6,2 pct. til 519,50 kr. Det fulgte, efter at medico-selskabet i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal af det forskudte 2016/17 nedjusterede sine forventninger til hele regnskabsåret i danske kroner på grund af valutamodvind.



Oveni lå resultaterne i kvartalet til den svage side sammenlignet med analytikernes forventninger ifølge Ritzau Estimates, og det fik altså investorerne til at sende aktien med.





Carlsberg fulgte Coloplast ned



Også Carlsberg lå med i den kedelige ende af C20 Cap, da bryggeriet fulgte efter Coloplast med et tab på 2,7 pct. til 674,50 kr.



I årets andet kvartal tjente Carlsberg ellers flere penge end ventet blandt analytikerne, mens omsætningen omvendt lå til den skuffende side. Forventningerne til 2017 blev dog fastholdt, og dermed venter Carlsberg fortsat vækst i driftsindtjeningen.



"Vi synes egentlig ikke, at regnskabet var så dårligt. Der er godt nok en skuffelse på toplinjen, men mange af de ting, som Carlsberg-ledelsen arbejder med, falder egentlig fornuftigt ud. Der er en bedre marginal, og omkostningerne ser også ud til at gå den rigtige retning og være under kontrol. Men investorerne må savne noget mere toplinje, og det er også der, vi ser skuffelsen i resultaterne," siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.





Mærsk i plus













I den positive ende af C20 Cap sluttede Mærsk-aktierne, efter at koncernen havde leveret regnskab for et andet kvartal, der var påvirket af store nedskrivninger, men ellers leverede stort set som ventet på de øvre linjer og endda med positive overraskelser i de to store divisioner, Line og Oil.



Sammen med regnskabet kunne Mærsk oplyse, at det hackerangreb, som koncernen var udsat for i juni, formentlig vil koste 200-300 mio. dollar - svarende til 1,3-1,9 mia. kr. Det tab bogføres dog først i tredje kvartal, oplyste Mærsk, som for 2017 fortsat regner med at tjene mere end i 2016.



- Der kan måske ligge en lille opjustering skjult i regnskabet, i og med at man har kunnet fastholde forventningerne, på trods af at der skal afsættes 200-300 mio. dollar i relation til hackerangrebet, siger Martin Munk.



B-aktien hos Mærsk endte 2,4 pct. højere til 13.390 kr.





Vestas 3,1 pct. op på markant ordre







Vestas, der torsdag fremlægger regnskab, var i toppen af eliteindekset med en stigning på 3,1 pct. til 622,50 kr. Det fulgte, efter at vindmøllemageren sent tirsdag bekræftede en markant ordre på det mexicanske marked på hele 424 megawatt (MW).



Blandt eliteaktierne var der desuden lukkerekorder for Chr. Hansen og Dong Energy, som henholdsvis lukkede i 517,50 kr. og 320,30 kr. efter stigninger på 1,5 pct. og 0,8 pct.



Uden for C20 Cap kom der i løbet af dagen regnskaber fra ALK-Abelló, Torm, Spar Nord, NNIT, Salling Bank og Prime Office, mens Veloxis ikke havde fremlagt sit før børslukning.



/ritzau/FINANS