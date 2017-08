Aktier: Jyske Bank tog teten i opstemt marked

Relateret indhold Aktieordbog

Det danske aktiemarked var i god gænge mandag. Der var positiv stemning omkring bankerne, som atter var på investorernes radar, efter at sidste uge var præget af nervøsitet som følge af konflikten mellem Nordkorea og USA.



Det toneangivende C20 Cap-indeks lukkede 0,4 pct. højere i 1168,75.



"Der er ingen tvivl om, at Nordkorea stadig fylder meget i investorernes bevidsthed, men der er sket en lille stabilisering, i takt med at den forøgede risiko for en militær konflikt er blevet indregnet i markedet i sidste uge. Risikoen for en konflikt vurderes fortsat at være meget lille, men det har stadigvæk en del fokus," siger Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg i Formuepleje.



Jyske Bank tog en sjælden førsteplads i C20 efter en stigning på 2,6 pct. til 390,20 kr. Der var også medvind til kollegerne Danske Bank og Nordea, som steg henholdsvis 1,2 pct. og 1,4 pct. til 249,90 kr. og 81,10 kr.



"Det er en klassisk bevægelse, hvor der igen er kommet mere appetit på de cykliske aktier - herunder banker," siger Otto Friedrichsen.





Pandora under pres



I bunden af C20 sluttede Pandora, der kunne se Carnegie sænke anbefalingen af aktien til "hold" fra "køb".



Ifølge Bloomberg News skyldes ændringen blandt andet, at smykkeproducentens salgsforventninger til 2017 kan blive svære at nå. Pandora-aktien faldt 3,9 pct. til 660 kr.



William Demant måtte lide et lignende kursfald oven på høreapparatselskabets regnskab for første halvår, der ellers bød på en opjustering af forventningerne.



Salget steg i første halvår til 6,5 mia. kr. og var 200 mio. kr. højere end ventet, mens indtjeningen var nogenlunde på linje med analytikernes prognoser.



Alligevel endte aktien med at falde 3,2 pct. til 161,10 kr., og ifølge ABG kan det hænge sammen med, at William Demant nedjusterede forventningerne til markedsvæksten til 2-4 pct. fra 4-6 pct.



"Det stiller spørgsmålstegn om, hvad det er for et andet halvår, vi kigger ind. Det er et spørgsmål, som spøger lidt oven på det her regnskab - især når der i WDH's egne implicitte forventninger til andet halvår er mulighed for alt mellem et svagt og stærkt halvår," siger aktieanalytiker Morten Larsen.



Han henviser til, at WDH venter et driftsoverskud før restruktureringsomkostninger på 2300-2600 mio. kr. for 2017, mens status efter første halvdel er 1142 mio. kr.





Carlsberg sænket



Lidt mindre var faldet hos Carlsberg, der sluttede 0,5 pct. lavere i 686 kr., i forlængelse af at finanshuset Macquarie sænkede anbefalingen af aktien til "undervægt" fra "neutral".



Der var også pres på sikkerhedskoncernen G4S, der dykkede 1,2 pct. til 24,25 kr., efter at den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley skar anbefalingen til "ligevægt" fra "overvægt".



Rederiet Norden havde til gengæld en fin start på ugen med en stigning på 3,3 pct. til 124,60 kr. SEB løftede anbefalingen af aktien til "hold" fra "sælg".



It-selskabet NNIT fik en lignende ændring hos ABG, og aktien lukkede 1,5 pct. højere i 198 kr.



/ritzau/FINANS