USA-tendens: Teknologiaktierne står igen for skud på Wall Street

De amerikanske investorer fortsætter med at træde på bremsen over for teknologiaktierne på de store børser fredag.



En lille time før børsåbning ligger alle tre toneangivende indeks på Wall Street til at falde, men det er især Nasdaq-indekset, der står for skud med et projiceret fald på 0,7 pct. Til sammenligning indikeres S&P 500-indekset og Dow Jones-indekset begge omkring 0,2 pct. lavere.



Også torsdag var der pres på Nasdaq-indekset, som faldt 0,6 pct., mens Dow Jones-indekset nåede sit højeste niveau nogensinde. Apple, Google-ejeren Alphabet og Twitter var med til at vende mundvigene nedad i sektoren.



Fredag er en anden teknologikæmpe, Amazon.com, i vælten efter et undervældende kvartalsregnskab, der blev offentliggjort torsdag efter børslukketid. Selskabets indtjening skuffede markant, og investorerne blev ikke formildet af, at det var store investeringer, der lå bag de dårlige tal. Aktien står til et dyk på 3,6 pct. i formarkedet.



Også Intel leverede sine tal, og it-giganten kunne glæde markedet med en opjustering. Den generelle forsigtighed over for sektoren begrænser dog Intel-aktien til en fremgang på 1,2 pct. i formarkedet.



Kaffekæden Starbucks kunne kun lige akkurat leve op til resultatforventningerne i det forskudte tredje kvartalsregnskab, der ligeledes blev offentliggjort efter børstid. Men faldende salg og opgivelse af te-butikker var ikke, hvad investorerne havde ønsket serveret, og Starbucks ligger 6,9 pct. lavere i formarkedet.



Fredag har blandt andet medicinalselskabet Merck fremlagt tal, og det takseres til en stigning på 0,4 pct. før åbningen. Merck havde langt større overskud end ventet, men på diabetesområdet skuffede salget i forhold til markedets forventninger, skriver Bloomberg News.



På makrofronten har investorerne fået de første tal for bruttonationalproduktet i andet kvartal, og det var - med en vækst på 2,6 pct. på annualiseret basis - relativt tæt på forventningerne. Der har heller ikke været den store reaktion i markederne efterfølgende.



/ritzau/FINANS