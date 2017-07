Europæiske aktier: Aktienedtur rammer det meste af kontinentet

Relateret indhold Aktieordbog

Investorerne har sat gearstangen i bak på de europæiske børser fredag eftermiddag og sælger ud af selskaber i alle sektorer.



Alle 19 underindeks falder i Stoxx 600-indekset, som samlet ligger 0,9 pct. lavere - med fald til lige knap ni ud af ti aktier. På landebasis er der dyk på mellem 0,5 pct. og 1,1 pct. i de store indeks i Europas finanshovedstæder.



Den dårlige stemning har sin rod i USA, hvor der var pres på især teknologisektoren torsdag, og det blev kun forværret af et lidt skuffende regnskab fra Amazon.com ud på aftenen. Siden har investorerne i både Asien og Europa tilsyneladende mistet købelysten op til weekenden.



Blandt enkeltaktierne er Renault kørt agterud med et fald på 5,6 pct. Den franske bilkæmpe har advaret om faldende priser på personbiler på flere markeder, så selv om indtægterne i Renault aldrig har været højere, er investorerne bekymrede for fremtiden.



Britisk-basede Just Eat, der har en fortid i Danmark, mærker desuden kurspres efter kritiske ord fra analytikerhold. Det er Barclays, der har reageret på Just Eats seneste regnskab ved at sænke anbefalingen. Det koster et kursfald på 4,3 pct. på London-børsen.



Der er også dansk islæt hos en af dagens topscorere på Europas børser. Adidas stiger 7,7 pct. til det højeste niveau nogensinde efter en opjustering af forventningerne sent torsdag. Den danske topchef, Kasper Rørsted, kan dermed notere, at sportsaktien er mere end fordoblet, siden han blev udnævnt som direktør i januar 2016.



