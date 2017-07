Aktier: Novo falder mindst i rødt C20

Der er et mørkerødt C20-indeks fredag ved åbningen. Novo Nordisk formår at falde mindst efter nyt fra EU, mens Bavarian efter torsdagens store stigning også må se sig fældet.



Eliteindekset åbner 0,6 pct. lavere i 1163,82.



Fredag får Novo Nordisk, der åbner 0,2 pct. lavere i 263,50 kr., nyt fra den amerikanske konkurrent Merck, der kommer med regnskab for andet kvartal senere på dagen. Desuden har EU-Kommissionen sagt god for, at Novos bedst sælgende diabetesmiddel, Victoza, forebygger hjerte-kar-risici, hvilket nu kan bruges i markedsføringen og sættes på indlægssedlen.



Der bliver fredag sat en stopper for torsdagens himmelflugt for Bavarian Nordic. Selskabet åbner 0,6 pct. lavere i 415 kr. til trods for nyheden torsdag om, at selskabet udvidede en aftale med partneren Janssen, der kan ende med at blive milliarder værd. Ifølge Bloomberg har Bavarian fået hævet kursmålet hos det amerikanske finanshus Needham & Co. til 510 kr. fra 410 kr.



ALK-Abelló, der falder 0,3 pct. til 962 kr., bliver presset af nyt fra franske Stallergenes, der er kommet et skridt videre i udviklingen af en tabletbaseret vaccine mod husstøvmideallergi. ALK-Abellós tilsvarende tablet, Acarizax, er allerede på markederne i Europa og Japan, hvor tabletten dog hedder Miticure. Acarizax blev godkendt i USA i første kvartal.



Lundbeck, der fredag åbner i bunden af C20 med et fald på 3,2 pct. til 371,60 kr., har fået sænket sin anbefaling til "sælg" fra "hold" af Deutsche Bank. Til gengæld hæver banken kursmålet til 300 kr. fra 275 kr. Senere fredag får Lundbeck også regnskabsnyt fra den japanske partner Takeda.



Mærsk, hvis B-aktie fredag åbner 0,6 pct. lavere i 13.700 kr., kan få opmærksomhed fredag, hvor der bliver offentliggjort ugentlige tal over priserne på containerfragt.



G4S, der falder 1,2 pct. til 255,10 kr., uden andet nyt end regnskab fra den svenske konkurrent Securitas. Kvatalsresultaterne levede ikke helt op til analytikernes forhåbninger. Det gjorde den organiske vækst heller ikke. Den blev 3 pct. mod ventet 3,4 pct. Senere fredag får sikkerhedsselskabet også nyt fra spanske Prosegur.



Onxeo og Strategic Investment leverer senere fredag regnskaber. Selskaberne åbner fredag henholdsvis 1,1 pct. højere i 29 kr. og uændret i 1,28 kr.



