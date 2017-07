Aktie-tendens: Grønt lys til Novo kan lyse op i rødt C20

Der er lagt op til en rød dag i C20. Udviklingen fra det amerikanske og asiatiske marked ventes at smitte af, men Novo Nordisk kan gå hen og lukrere på gode nyheder fra EU-Kommissionen, mens Bavarian måske fortsætter positive takter i kølvandet på torsdagens melding.



De amerikanske aktiefutures falder mellem 0,2 pct. og 0,6 pct.



Eliteindekset steg marginalt med 0,2 pct. til 1171,19. 15 ud af 20 aktier steg. Med til at holde begejstringen tilbage var også et fald til den tunge Novo Nordisk-aktie, der faldt 1,2 pct. til 264 kr.



Fredag får selskabet nyt fra den amerikanske konkurrent Merck, der kommer med regnskab for andet kvartal. Desuden har EU-Kommissionen sagt god for, at Novos bedst sælgende diabetesmiddel, Victoza, forebygger hjerte-kar-risici, hvilket nu kan bruges i markedsføringen og sættes på indlægssedlen.



Bavarian skød torsdag til himmels med en stigning på 8,4 pct. til 417,50 kr. efter nyheden om, at selskabet udvidede en aftale med partneren Janssen, der kan ende med at blive milliarder værd. Ifølge Bloomberg har Bavarian fået hævet kursmålet hos det amerikanske finanshus Needham & Co. til 510 kr. fra 410 kr.



Mærsk, der torsdag lukkede 1,1 pct. højere i 13.780 kr., kan få opmærksomhed fredag, hvor der bliver offentliggjort ugentlige tal over priserne på containerfragt.



Lundbeck, der torsdag faldt 2,0 pct. til 384 kr., kan komme i fokus, da den japanske partner Takeda inden børsåbningen kommer med regnskab for andet kvartal.



Norden, hvis aktie lukkede 0,6 pct. lavere i 124,70 kr. får også nyt fra en konkurrent, nemlig det Hongkong-baserede tørlastrederi Pacific Basin, som er på banen med regnskabstal.



G4S, der torsdag steg 0,5 pct. til 27,75 kr. får nyt fra hele to konkurrenter, der begge offentliggør regnskab for andet kvartal. Det gælder svenske Securitas og spanske Prosegur.



Onxeo og Strategic Investment leverer senere fredag regnskaber. Selskaberne steg torsdag med henholdsvis 0,7 pct. til 28,70 kr. og 1,6 pct. til 1,27 kr.



