Twitter-aktien står foran nedtur: For få brugere skuffer investorerne

Selv om flere og flere er aktive på det sociale medie Twitter, så er der ikke nok kog på kedlerne til at stille investorerne på aktiemarkedet tilfredse.



Twitter havde i andet kvartal 328 mio. aktive brugere, hvilket er en stigning på 5 pct. over et år, men det er svagere end ventet, da aktieanalytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet 332,2 mio.



Twitter kunne mønstre en omsætning på 574 mio. dollar, hvilket var et fald på 5 pct. over året men dog bedre end de 537 mio. dollar, som analytikerne havde ventet.



På bundlinjen rapporterer det sociale medie et underskud på 116,5 mio. dollar, hvilket er lidt svagere end samme periode sidste år, hvor minusset lød på 107,2 mio. dollar.



Twitter-aktien falder 8,5 pct. i formarkedet.



/ritzau/FINANS