Europæiske aktier: Astrazeneca og Gamesa trækker markedet i rødt

De europæiske aktier tager generelt små udsving på indeksniveau torsdag, hvor den røde farve dog netop har overtaget.



Det har den blandt andet på grund af tunge fald til vindmølleproducenten Siemens Gamesa og medicinalselskabet Astrazeneca, der begge får læsterlige klø efter et skuffende regnskab og et mislykket studie.



De to aktier indtager dermed også bunden af det paneuropæiske Stoxx 600-indeks, der samlet falder med 0,1 pct. FTSE 100-indekset i London falder samtidig marginalt, mens CAC 40 i Paris handles omkring uændret, og DAX-indekset i Frankfurt falder 0,6 pct.



Siemens Gamesas første regnskab siden sammenlægningen var i høj grad præget af tilbagegang både på ordresiden og indtjeningen udløst af nye markedsvilkår i Indien.



Vindmølleselskabet, der konkurrerer med danske Vestas, måtte se omsætningen falde til 2,69 mia. euro fra 3,15 mia. euro i tredje kvartal, der dækker over perioden april-juni.



Dykket gav også skrammer på bundlinjen, der faldt med omkring 20 pct. til 211 mio. euro, oplyser selskabet ifølge Bloomberg News. Samtidig faldt ordreindgangen med 25 pct. til 1,95 gigawatt.



Aktien i selskabet falder med 15,4 pct. til 14,85 euro.



Astrazeneca falder med 16,2 pct. til 4284,50 pence, efter at medicinalselskabet har måttet sande, at Mystic-studiet med produktet Imfinzi i kombination med Tremelimumab til behandling af lungekræft skød ved siden af skiven i forhold til et af de primære endemål.



Astrazeneca leverede også regnskabstal for andet kvartal torsdag morgen, hvor både top- og bundlinje var en spids bedre end ventet, men det mislykkede studie skaber alligevel panderynker hos investorerne.



Der er dog også positive indslag i Stoxx 600-indekset. Britiske Indivior, der også opererer i medicinalsektoren.



Aktien stiger med 11,9 pct. til 354,90 pence, efter at Indivior har løftet sine forventninger til både omsætningen og bundlinjen i hele indeværende regnskabsår.



/ritzau/FINANS