Obligationer: Bløde toner fra Federal Reserve giver rentefald

De danske statsrenter bakker igen torsdag efter afslutningen af rentemødet hos den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag aften.



Sluterklæringen fra mødet var formuleret i en ganske blød tone, og Federal Reserve fastholdt ligeledes sine rentesatser, efter at store svækkelser til dollar på det seneste har skabt tvivl om, hvorvidt der kommer flere renteforhøjelser i år, ligesom det ellers indtil nu har været planen.



Renten på den toneangivende tiårige statsobligation herhjemme falder ved middagstid med 2 basispoint til 0,64 pct., efter at renten også dykkede med 2 basispoint onsdag.



Da de danske handlere gik hjem onsdag, var den toneangivende tiårige rente i USA 2,33 pct., men udmeldingen fra den amerikanske centralbank fik renten til at falde med 5 basispoint.



I løbet af torsdagen er renten dog igen kravlet lidt op og handles ved middagstid i 2,30 pct.



Efter to dages rentemøde meldte Federal Reserve ud, at den fastholder renten, og samtidig indikerede centralbanken, at der sandsynligvis vil blive påbegyndt en rebalancering af den massive obligationsbeholdning "relativt snart".



Desuden bemærkede banken, at både den samlede inflation og den underliggende prisstigningstakt er faldet, og pointerede, at den vil overvåge prisudviklingen "omhyggeligt".



"De var meget afbalancerede. De erkendte den svage inflation, hvilket er den afventende del af erklæringen. Og de holdt også markedet i stram snor ved at notere, at de er parate til at reducere relativt hurtigt," siger rentestrateg Aaron Kohli fra BMO Capital Markets til Reuters.



På makrofronten vil der fra det amerikanske torsdag blive offentliggjort tal for ordreindgangen af varige goder, engroslagre samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige.



Fredag er ugens tungeste dag med første opgørelse af BNP-væksten samt privatforbrug i andet kvartal, inden ugen rundes af med tillidstal fra University of Michigan.



/ritzau/FINANS