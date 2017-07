Aktier: Vestas får stryg efter svagt regnskab fra rival

Vestas er under pres på aktiemarkedet torsdag, efter at rivalen Siemens Gamesa har offentliggjort et svagt regnskab.



Til gengæld er der positive takter omkring Mærsk efter et løftet kursmål og Bavarian Nordic, som har landet en potentiel milliardaftale.



Vindmølleproducenten Siemens Gamesa offentliggjorde sent onsdag regnskab, hvor omsætningen faldt 7 pct. til 2,69 mia. euro i april, maj og juni. Samtidig dykkede ordreindgangen 25 pct., mens bundlinjen faldt omkring 20 pct. til 211 mio. euro.



Siemens forklarer resultaterne med nye vilkår for vindauktioner det indiske marked, men hos britiske Barclays bliver regnskabet alligevel betegnet som en slem skuffelse, og Siemens Gamesa-aktien falder 15 pct. efter regnskabet.



Vestas i bunden af C20



Sydbank vurderer dog ikke, at tendenserne hos konkurrenten vil gøre sig gældende i Vestas' næste regnskab i august.



"Vestas er ved at positionere sig på det indiske marked, og de mærker ikke de ændrede vilkår, fordi de er så svagt repræsenteret."



"Det er med til at skabe et pres, at markedet overgår fra regimer med en fast afregningspris til et mere auktionsbaseret system, men Vestas er ikke indtil videre mærket af det," siger aktieanalysechef Jacob Pedersen.



Investorerne virker ikke helt enige i den vurdering, da Vestas-aktien dykker 3,4 pct. til 606 kr. Det generelle danske aktiemarked er meget roligt, og omkring middagstid ligger C20 Cap-indekset stort set uændret i 1169,1.



Mærsk topper C20



Mærsk er i fokus, da den schweiziske storbank Credit Suisse har løftet kursmålet 11,4 pct. til 16.078 kr. og fastholdt den positive anbefaling "outperform", mens norske Fearnley Securities til gengæld har sænket sin anbefaling til "reducer" fra "akkumuler.



Mærsk-aktien stiger 1,3 pct. til 13.800 kr.



Bavarian Nordic-aktien har kurs mod at lukke i det højeste niveau nogensinde, efter at biotekselskabet har udvidet en aftale med medicinalselskabet Janssen.



De to selskaber samarbejdede i forvejen om udvikling af vacciner mod ebola og livmoderhalskræft, og aftalen er nu udvidet til også at gælde hiv og hepatitis B.



Bavarian Nordic har modtaget 10 mio. dollar i betaling med det samme, mens den samlede aftale kan løbe op i 879 mio. dollar svarende til 5,6 mia. kr. Aktien stiger 5,7 pct. til 407 kr.



Carlsberg er også i god gænge, efter at konkurrenten AB Inbev torsdag kunne fremvise et regnskab for andet kvartal, der overraskede aktieanalytikerne positivt med en vækst på 5 pct. mod en ventet stigning på 3,7 pct.



I relation til de markeder, hvor AB Inbev konkurrerer med Carlsberg, var der gode takter i Europa og Kina, mens det russiske marked fortsat er præget af en svag makroøkonomi. Carlsberg-aktien stiger 1 pct. til 702,50 kr.



/ritzau/FINANS