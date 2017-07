Det danske aktiemarked åbner torsdag med små stigninger, hvor begge Mærsk-aktierne stiger til tronen efter en stor opjustering af kursmålet for aktien fra Credit Suisse.



Torsdag åbner C20 Cap-indekset med en stigning på 0,1 pct. til 1169,74.



A.P. Møller-Mærsk har torsdag fået en solid opjustering af kursmålet af det schweiziske finanshus Credit Suisse, der fortsat ser positivt på aktien med anbefalingen "outperform". Kursmålet lyder nu på 16.078 kr. mod 14.437 kr.



Omvendt har det norske finanshus Fearnley sænket både anbefalingen af Mærsk-aktien til "reducer" fra "akkumuler" og kursmålet til 12.250 kr. fra 13.000 kr. Mærsks A-aktien stiger torsdag 1,2 pct. til 13.050 kr., mens B-aktien stiger 0,1 pct. til 13.760 kr.



Der er desuden fokus på Bavarian Nordic, der har udvidet en samarbejdsaftale med giganten Janssen, så den også omfatter vaccineudviklingsprogrammer mod smitsom leverbetændelse, hepatitis B og hiv type 1.



Det økonomiske potentiale ved udvidelsen løber op i 879 mio. dollar, hvoraf Bavarian i første omgang har modtaget en forudbetaling på 10 mio. dollar. Desuden vil Johnson & Johnson, der ejer Janssen, tegne aktier i Bavarian for 33 mio. dollar.



Bavarian-aktien åbner torsdag højere 6,2 pct. til 409 kr.



FLSmidth åbner torsdag 0,2 pct. højere i 390,70 kr. Ingeniørkoncernen skulle ifølge worldcement.com sent onsdag have underskrevet en kontrakt med Nepal Shalimar Private om levering af cementudstyr til en eksisterende fabrik i Nepal.



Det går også godt for Carlsberg, der stiger 0,4 pct. til 698 kr. Bryggeriet har torsdag fået konkurrentnyt fra giganten AB Inbev, som har leveret tal for andet kvartal, der viste en organisk vækst på 5 pct. mod ventet 3,7 pct. ifølge Bloomberg.



Driftsoverskuddet, EBITDA, steg 11,8 pct. mod ventet 7,9 pct. Om Rusland, hvor Carlsberg er markedsleder, siger AB Inbev blandt andet, at bryggeriet står over for store makroøkonomiske udfordringer. I Kina fastholder giganten "et stærkt momentum".



Vestas, der torsdag åbner 1,8 pct. lavere i 615,50 kr., har fået nyt fra konkurrenten Siemens-Gamesa, der leverede noget svage data for tredje kvartal i det skæve regnskabsår 2016/2017.



Omsætningen ved den tysk-spanske konstellation faldt med 7 pct., og driftsoverskuddet, EBIT, faldt 20 pct. til 211 mio. euro.



/ritzau/FINANS