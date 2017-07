Europæiske aktier: Tysk optimisme smitter - plusserne har bidt sig fast

Stigningerne har fået solidt tag i de europæiske aktiemarkeder tirsdag eftermiddag. Den tyske erhvervstillidsindikator, IFO, har vist den største optimisme i erhvervslivet i målingens historie, hvilket har skabt god stemning.



Desuden er der fokus på de mange regnskaber, der tikker ind rundt omkring i Europa og også fra USA.



Blandt andet er vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad kommet med et stærkt regnskab, der sender aktien op med 6,3 pct. Det er den største stigning i Europa Stoxx 600-regi.



Selve indekset ligger ved 13-tiden til en stigning på 0,7 pct. til 381,78.



Det britiske mediehus Informa stiger 6,1 pct. efter et flot regnskab.



På brancheniveau er det især banker og råvareproducenter, der ifølge Reuters har en god dag. Det London-noterede mineselskab Anglo American stiger med 4,9 pct., mens den spanske bank Banco de Sabadell ligger 3,6 pct. højere og er blandt de mest stigende banker.



I London fester aktionærerne i skokoncernen Jimmy Choo, efter at luksusvareproducenten Michael Kors har fremsat købstilbud.



Michael Kors byder 230 pence per aktie eller 896 mio. pund - 7,5 mia. kr. - for Jimmy Choo, der af mange er kendt for sine stiletter og den store omtale i tv-serien "Sex and the City", hvor det er yndlingsskomærke for hovedpersonen, Carrie Bradshaw, og veninderne.



Jimmy Choo blev børsnoteret i London i oktober 2014 til 140 pence per aktie. Tirsdag stiger aktien 17 pct. til 228,25 pence.



I den modsatte grøft finder man den finske papir- og skovkoncernen UPM-Kymmene, der falder 8,5 pct. oven på et sløjt regnskab.



Også landsmændene fra Outokumpu, der producerer rustfrit stål, har skuffet med sit regnskab for andet kvartal og falder 7,7 pct.



/ritzau/FINANS