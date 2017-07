Obligationer: Tysk optimisme sender renten højere

De danske renter er sprunget en anelse højere tirsdag. Rentestigningen satte ind kort efter klokken 10, da tyske nøgletal afslørede markant optimisme erhvervslivet.



Den såkaldte IFO-måling steg til indeks 116 - det højeste niveau i indeksets historie.



"Dagens tal er endnu en påmindelse om, at opsvinget i Europa har bidt sig fast. Det er rigtig godt for de europæiske aktier. Det forhold, at opsvinget ser mere og mere solidt ud betyder også, at vi nu kommer nærmere det tidspunkt, hvor den Europæiske Centralbank, ECB, vil udfase deres månedlige opkøb af obligationer," vurderer cheføkonom i Spar Nord, Anders Høyer.



ECB's månedlige opkøb af europæiske obligationer udgør 60 mia. euro, og har været medvirkende til at holde renten nede i en længere periode. Udfasningen af programmet venter Spar Nord fortsat vil ske i starten af 2018.



Herhjemme er renten ved 12.15-tiden steget 2 basispoint til 0,64 pct.



Der kommer tirsdag eftermiddag nyt om boligpriserne og forbrugertilliden i USA, inden ugens højdepunkt onsdag aften dansk tid, hvor juli-rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, afsluttes.



Her vil det overraske langt de fleste markedsiagttagere, hvis banken ender med at gøre andet end indikere en fremtidig reduktion af den lempelige pengepolitik.



En eventuel renteforhøjelse er nemlig mere sandsynlig senere på året, hvor oktober og december bliver nævnt som muligheder ifølge Bloomberg News.



Baggrunden for, at banken formentlig ikke igangsætter en renteforhøjelse på juli-rentemødet, skal findes i, at inflationen i USA i øjeblikket ligger under Federal Reserves mål på 2 pct., og derfor kan en pengepolitisk stramning komme lige tidligt nok.



/ritzau/FINANS