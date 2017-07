Aktier: Pandora går til tops i positivt marked

Stærke tyske nøgletal har tirsdag skabt en god stemning på de europæiske aktiemarkeder, herunder i København, hvor især Pandora gør en god figur.



Smykkeselskabet stiger i forventning om, at andet kvartal kan byde på lidt højere vækstrater, end det har været tilfældet i de seneste kvartaler. Det skyldes blandt andet, at sammenligningstallene for andet kvartal sidste år virker mere overkommelige.



"Der er meldinger om, at de vil kunne "vækste" i en højere grad end i de forudgående perioder. De har haft nogle lidt svære kvartaler ikke mindst i USA og Storbritannien, og det har tynget aktiekursen i en lang periode. Men der er altså meldinger ude om, at Pandora vil kunne fremvise bedre tal også på nogle af problemmarkederne," siger senioraktierådgiver Kim Sejdelin til Ritzau Finans.



Han peger på, at blandt andet storbanken J.P. Morgan tirsdag har været ude med et notat, der støtter den vurdering. Bankens anbefaling er uændret "overvægt" og kursmålet 1200 kr., viser data fra Bloomberg.



Pandora stiger med 3 pct. til 709,50 kr.



Strøm af regnskaber på vej



Lige efter følger Novozymes med et plus på 1,4 pct. til 286,90 kr. Der kommer tirsdag regnskab fra kemiselskabet Dupont, som blandt andet fremstiller enzymer i konkurrence med Novozymes.



C20 Cap-indekset ligger 0,6 pct. højere i 1162,87 efter stigninger i 14 af de 20 eliteaktier.



Novo Nordisk, der senere tirsdag får nyt fra sin store amerikanske konkurrent Eli Lilly, falder dog med 0,1 pct. til 267 kr.



"Valutakursforskydninger sætter stadig sit præg på aktiemarkedet, og nogle af de dollarfølsomme papirer, blandt andet Novo, er stadig pressede," vurderer Kim Sejdelin.



"Men herudover er der lidt mere optimisme fra morgenstunden af. De tyske ifo-tal så rigtigt gode ud og har været brændstof for markedet."



Den tyske ifo-måling, der er pejlemærke for aktiviteten i det tyske erhvervsliv, steg til 116,0 i juli fra 115,2 i juni. Analytikere havde ifølge Bloomberg ventet et dyk til 114,9.



Blandt bankerne falder Nordea med 0,1 pct. til 80,20 kr., selv om storbanken har fået løftet sin anbefaling hos Morningstar. Det nye råd er "køb" mod tidligere "hold," viser data fra Bloomberg.



Også Carlsberg har fået analytikernyt, da finanshuset Liberum ifølge Bloomberg har skruet kursmålet for bryggeriaktien op med 100 kr. til 775 kr., mens anbefalingen fortsat lyder "køb". Carlsberg ligger midt i C20-feltet efter en stigning på 0,4 pct. til 686,50 kr.



I USA er regnskabssæsonen i fuld gang, og ligesom Novo og Novozymes får også FLSmidth nyt fra USA, hvor Caterpillar afleverer tal for andet kvartal. Det regnskab kan fortælle lidt om aktiviteten i minesektoren generelt, selv om Caterpillar befinder sig et andet sted i værdikæden. FLSmidth falder 0,1 pct. til 389,70 kr.



Endelig afleverer Össur senere tirsdag sit regnskab for andet kvartal. Inden offentliggørelsen venter den islandske proteseproducent en organisk omsætningsvækst i lokal valuta på 4-5 pct. og en EBITDA-margin på 19-20 pct. for hele 2017. Aktien stiger 1,3 pct. til 31,27 kr.



/ritzau/FINANS