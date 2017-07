Det danske aktiemarked er mandag morgen åbnet med en let positiv stemning, og hvor Nordea blandt andet er i fokus oven på en løftet anbefaling af et udenlandsk finanshus.



Samlet går det ledende C20 Cap-indeks frem med 0,1 pct. til 1156,84, og dermed afslutter det danske eliteindeks foreløbigt de seneste tre dages tilbagegang. Indekset var så sent som mandag i sidste uge oppe i rekordniveauet 1179,73.



Blandt de danske aktier er der interesse omkring Nordea, efter at storbanken har fået løftet sin anbefaling hos Morningstar, der ifølge data fra Bloomberg News nu anbefaler at købe bankaktien, mens den tidligere vurdering hed "hold". Til trods for det falder bankaktien tirsdag 0,2 pct. til 80,10 kr. oven på en stigning i samme størrelse mandag.



Også Carlsberg har fået analytikernyt, da finanshuset Liberum ifølge Bloomberg har skruet kursmålet for bryggeriaktien op med 100 kr. til 775 kr., mens anbefalingen fortsat lyder "køb". Carlsberg ligger uændret til 684 kr.



Konkurrentnyt i vente



Hos de resterende selskaber herhjemme er der særlig fokus på udenlandske konkurrentregnskaber. Blandt andet får Novo Nordisk nyt fra USA, hvor konkurrenten Eli Lilly afleverer regnskab for andet kvartal, der kan fortælle noget om takterne på særligt det vigtige amerikanske marked, inden Novo selv gør status for andet kvartal i begyndelsen af august. Novo-aktien falder 0,5 pct. til 266,10 kr.



Også FLSmidth får nyt fra USA, hvor Caterpillar afleverer tal for andet kvartal. Det regnskab kan fortælle lidt om aktiviteten i minesektoren generelt, selv om Caterpillar befinder sig et andet sted i værdikæden. FLSmidth falder 0,1 pct. til 389,50 kr.



Udenlandsk påvirkning er også aktuel for A.P. Møller-Mærsk, hvis B-aktie stiger 0,2 pct. til 13.630 kr., og Novozymes, som stiger 0,4 pct. til 284,20 kr. Det skyldes, at der for sidstnævnte senere kommer regnskab fra kemiselskabet Dupont, som blandt andet fremstiller enzymer til bioethanol i konkurrence med Novozymes.



Og for Mærsk kan det have interesse, at havneoperatøren DP World, der er konkurrent til APM Terminals, har kunnet fortælle, at det havde mere travlt i andet kvartal sammenlignet med første målt på væksten i mængden af håndterede containere.



Endelig afleverer Össur senere tirsdag sit regnskab for andet kvartal. Inden offentliggørelsen venter den islandske proteseproducent en organisk omsætningsvækst i lokal valuta på 4-5 pct. og en EBITDA-margin på 19-20 pct. for hele 2017. Aktien stiger 1,1 pct. til 31,20 kr.



/ritzau/FINANS