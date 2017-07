Aktie-tendens: Storbank får købsanbefaling i forventet grønt marked

Der er umiddelbart udsigt til en positiv start på handlen med aktier herhjemme tirsdag, efter at mandagen bød på et tungt fald til C20 Cap-indekset - primært drevet af den fortsat styrkede euro over for dollar, der rammer eksportørerne fra Europa.



Samlet gik C20 Cap-indekset tilbage med 1,1 pct. til 1155,67, og dermed var det tredje dag på stribe, at det danske eliteindeks faldt længere væk fra rekordniveauet på 1179,73, som indtraf mandag i sidste uge.



"På aktiemarkederne er der ikke sket de helt store bevægelser set i forhold til i går morges. Baggrunden er blandt andet, at investorerne afventer resultatet af rentemødet i Federal reserve, og så ser man også frem til fredagens amerikanske BNP-tal," skriver seniorøkonom Werming K. Pedersen fra Sydbank i en kommentar.



Tirsdag morgen holder euro ganske vist niveau, men samtidig stiger oliepriserne, og handlen med europæiske futures peger oveni mod en positiv start.



Blandt de danske aktier vil der være fokus på Nordea, efter at storbanken har fået løftet sin anbefaling hos Morningstar, der ifølge data fra Bloomberg News nu anbefaler at købe bankaktien mod den tidligere vurdering "hold". Mandag lukkede Nordea 0,2 pct. højere i 80,30 kr.



Dansk interesse for udenlandske regnskaber



Derudover kommer der en del udenlandske regnskaber, der har interesse for spillere herhjemme. Blandt andet får Novo Nordisk nyt fra USA, hvor konkurrenten Eli Lilly afleverer regnskab for andet kvartal, der kan fortælle noget om takterne på særligt det vigtige amerikanske marked, inden Novo selv gør status for andet kvartal i begyndelsen af august. Novo-aktien faldt mandag 2,2 pct. til 267,30 kr.



Også FLSmidth får nyt fra USA, hvor Caterpillar afleverer tal for andet kvartal. Det kan fortælle lidt om aktiviteten i minesektoren generelt, selv om Caterpillar befinder sig et andet sted i værdikæden. FLSmidth steg mandag 0,2 pct. til 390 kr.



Udenlandsk påvirkning kan også blive aktuelt for A.P. Møller-Mærsk, hvis B-aktie endte uændret i 13.610 kr., og Novozymes, som tabte 3,2 pct. til 283 kr. Det skyldes, at der for sidstnævnte senere kommer regnskab fra kemiselskabet Dupont, som blandt andet fremstiller enzymer til bioethanol i konkurrence med Novozymes.



Og for Mærsk kan det have interesse, at havneoperatøren DP World, der er konkurrent til APM Terminals, har kunnet fortælle, at det havde mere travlt i andet kvartal sammenlignet med første målt på væksten i mængden af håndterede containere.



Endelig afleverer Össur tirsdag sit regnskab for andet kvartal. Inden offentliggørelsen venter den islandske proteseproducent en organisk omsætningsvækst i lokal valuta på 4-5 pct. og en EBITDA-margin på 19-20 pct. for hele 2017. Aktien steg mandag 0,6 pct. til 30,86 kr.



/ritzau/FINANS