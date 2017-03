USA: Aktier stod stille mens Trump tabte første omgang i slagsmål om Obamacare

Det amerikanske aktiemarked endte med ret små ændringer fredag efter spænding om udfaldet af Donald Trumps sundhedsreformforslag. Republikanerne endte fredag med at trække forslaget tilbage, fordi der ikke kunne samles stemmer nok til en vedtagelse.



S&P 500 endte med et dyk på 0,08 pct. Dow Jones industriindeks faldt 0,29 pct. og Nasdaq Composite steg 0,19 pct.



Investorer og analytikere mener, at tilbagetrækningen af sundhedsforslaget er med til at så tvivl om Trumpadministrationens evne til at skabe en vækstagenda.



Ugen har ikke været værd at skrive hjem om på det amerikanske aktiemarked. Bankaktierne er faldet med 3,8 pct. og S&P indekset nåede det laveste niveau siden oktober 2016.



En cheføkonom fra Deutsche Bank Joe LaVorgna vurderer, at enden på det hele meget vel kan blive, at Trumpadministrationen nu vil gå videre med planerne om skattelettelser, og lade sundhedsreformen ligge.