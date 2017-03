Aktier: Amerikansk aktiemarked stod stille - tvivl om Trump-effekt

Det amerikanske aktiemarked bevægede sig først op og så ned i løbet af torsdagen, hvor det endte i meget beskedne fald i alle tre toneangivende indeks - S&P 500 faldt med 0,11 pct., Nasdaq Commodities faldt 0,07 pct. og Dow Jones dykkede med 0,11 pct.



Teknologiaktier faldt, mens bankaktier bevægede sig i modsat retning.



Den stort set ikke eksisterende bevægelse på det amerikanske aktiemarked kædes sammen med, at det republikanske partis forsøg på at komme med et nyt bud på en sundshedsreform kan få en lang og trang vej igennem det politiske system.



Der var forhandlinger hele torsdagen, for at sikre de nødvendige stemmer til Trumps første lovforslag, men det lykkedes ikke at nå til en afstemning torsdag.



Det er medvirkende til, at spekulationer om, hvorvidt Trumpadministrationen vil få problemer i kongressen med de bebudede vækstplaner i det amerikanske samfund, der bla. handler om skattelettelser og større infrastrukturinvesteringer.