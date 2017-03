USA: Pæne stigninger onsdag efter dyk tirsdag

Det amerikanske aktiemarked kom delvist tilbage fra går tirsdagens markante dyk i kurserne. S&P 500 var positivt som konsekvens af teknologitunge aktiers stigninger. Dette indeks steg med 0,19 pct.



Nasdaq Composite steg med 0,48 pct. mens Dow Jones dykkede med 0,03 pct.



Stigningerne er et udtryk for, at der er faldet lidt ro over tingene på det amerikansk marked, hvor der torsdag stemmes om en sundshedsreform, der er et opgør med Obamacare.



Analytikere peger på, at hvis denne reform ikke glider igennem kongressen, så vil bla. Trumps bebudede skattelettelser og store intrastruktur blive skubbet yderligere ud i fremtiden til skade for udviklingen af aktiekurser.



De pegede også på, at tirsdagens voldsomme udsalg af aktier var en overreaktion i forhold til den generelt gode økonomi på verdensplan.



"Alle har ventet på en nedgang i kurser igennem længer tid, så når der kommer et dyk for både teknologiaktier og for de store selskaber, så er det en af de gode muligheder for at købe ind," sagde

Mariann Montagne, en porteføljemanager fra Gradient Investments.