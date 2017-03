Onsdagens aktier: Coloplast kørte soloræs i C20 tynget af Trump-tvivl

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Mens flertallet af aktier i Danmark og Europa kæmpede med Trump-tømmermænd, var der ingen slinger i valsen hos Coloplast, der for anden dag i træk toppede et negativt C20 Cap.



Eliteindekset sluttede onsdag 0,6 pct. lavere i 1059,26, men det var trods alt mildere takter end det fald på over 1,5 pct., der prægede formiddagen og det tab på 1,3 pct., der ramte tirsdag.



Investorerne er de seneste døgn blevet ramt af bekymringer om, hvorvidt aktiemarkedet har taget glæderne over Donald Trumps politiske ambitioner for meget på forskud. Han er stødt på modstand i Kongressen med sine planer på sundhedsområdet, og det har givet tvivl om gennemslagskraften for præsidentens andre politiske løfter.



"Vi så også et fald på 1,2 pct. i USA i aftes, hvilket var første gang i 109 dage med et fald på mere end 1 pct. Det vidner om, at aktiemarkedet siden oktober har haft udpræget positive forventninger til vækstscenariet i USA og den ekspansive finanspolitik, Donald Trump ventes at komme med," siger aktiestrateg Otto Friedrichsen fra Formuepleje.



"Markedet savner detaljer om de positive forventninger, som der er blevet indarbejdet med hensyn til en eventuel ekspansiv finanspolitik med en skattereform, investeringer i infrastruktur og deregulering af bankerne. Det, tror jeg, er årsagen til, at vi ser aktiekursfald," siger Otto Friedrichsen til Ritzau Finans.



Mærsk til bunds igen



A.P. Møller-Mærsk tog endnu en dag i bunden af C20 - tynget af nyt pres på olieprisen og nyheden om, at containerrederiet Maersk Line er blevet stævnet i en amerikansk undersøgelse af mulige prisaftaler i rederibranchen. Der er dog ingen konkrete anklager mod rederiet i stævningen.



Mærsks B-aktie faldt 2,0 pct. til 11.500 kr. oven på et fald på 2,6 pct. tirsdag.



Med i den kedelige ende var Genmab, der blev ramt af nyheden om en flad udvikling i Darzalex-salget i USA i februar, og selskabets aktie er nu faldet fire dage i træk. Før det var den dog på rekordniveau, og trods onsdagens fald på 1,4 pct. til 1395 kr. er Genmab stadig årets mest stigende C20-aktie.



Coloplast leverede til gengæld endnu en dag i C20-toppen med et løft på 2,8 pct. til 530,50 kr. Aktien var blandt andet hjulpet af et interview med topchef Lars Rasmussen, der over for Dagbladet Børsen fortalte, at toplinjen kan komme tilbage på et normalt og højt niveau med god vækst i USA.



DFDS under pres



Uden for C20 Cap var DFDS blandt de mest faldende aktier, efter at finanshuset Carnegie sænkede sin anbefaling af rederiet til "hold" fra "køb". Kursmålet blev ikke ændret fra 400 kr., men aktien kom under pres og dykkede 5,0 pct. til 378,20 kr.



Det fynske industriselskab kom også i slingrekurs, da selskabets årsregnskab skuffede investorerne. Skako leverede et nettoresultat på 16,5 mio. kr., og det var i den lave ende af den udmeldte prognose. I 2017 kan driftsresultatet både falde og stige ifølge Skakos foreløbige prognose. Skako-aktien dykkede hele 7,3 pct. til 82 kr.



Onsdagens andet regnskabsaktuelle selskab, F.E. Bording, indkasserede et kursfald på 2,7 pct. til 798 kr. oven på sine 2016-tal, der blev holdt tilbage af tab på de ophørende aktiviteter.



/ritzau/FINANS