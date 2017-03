Trumpeffekten udebliver og amerikanske aktier dykker

I lighed med det danske eliteindeks tog det amerikanske aktiemarked et voldsomt dyk tirsdag.

De amerikanske aktier har ikke været udsat for lignendede dyk siden januar.



S&P Indekset tog fjerde dag i streg med tab, og investorer peger på, at den amerikanske præsident, Donald Trumps, ukonkrete vækstønsker og et usikkert opgør med sundshedsreformen Obamacare er medvirkende til, at den såkaldte Trumpeffekt efterhånden er kommet om på bagsædet af folks opmærksomhed, udtaler en mægler.



Investorerne leder også efter tegn på, at Donald Trump får realiseret sine planer om skattenedsættelser på firmaskatterne samt store offentlige anlægsinvesteringer.



Der er desuden en begyndende frygt for, at den højrenationale franske politiker Marine le Pen vinder det kommende præsidentvalg i USA.



S&P 500 indekset dykkede med 1,24, hvilket var en nedadgående bevægelse for fjerde dag i streg.



Dow Jones tabte 1,14 pct. og Nasdaq lå lavest med et fald på ikke mindre end 1,83 pct.