Især for svenske Fingerprint Cards, men også for hele det samlede europæiske aktiemarked udviklede tirsdagens sig til en sørgelig handelsdag, hvor faldende priser på industrimetaller sidst på dagen tvang det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks ned fra et niveau lige over 379 til slutniveauet 376 svarende til et fald på 0,5 pct. over dagen.



Ifølge Bloomberg News var der tale om det største fald i to uger.



I London faldt FTSE 100-indekset 0,7 pct., i Paris faldt CAC 40-indekset 0,2 pct., og i Frankfurt mistede DAX-indekset 0,8 pct.



STKH 30-indekset i Stockholm faldt også 0,8 pct. belastet af blandt andet et fald for Fingerprint Cards på 31,8 pct. helt i bunden af Stoxx 600-indekset.



Intet nyt opfattes som dårligt nyt fra det svenske biometriselskab, der tirsdag morgen blandt andet negativt nyt meddelte, at det som en konsekvens af den kortsigtede usikkerhed har besluttet ikke at give yderligere forventninger til 2017. Samt at en svag start på året er blevet mere træg grundet høje lagre i værdikæden.



På vindersiden i Stoxx 600-indekset sås blandt andet Deutsche Bank med en stigning på 3,6 pct., efter at banken mandag måtte lide et fald på 3,1 pct., da detaljer om den forestående kapitalrejsning på 8 mia. euro var blevet offentliggjort.



Aktien i hollandske Akzo Nobek steg 4,0 pct. som reaktion på forlydender om, at amerikanske PPG Industries skulle være undervejs med et nyt overtagelsestilbud.



/ritzau/FINANS