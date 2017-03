Aktier: Vestas tæt på toppen i trist aktiemarked

En positiv anbefaling til Vestas var tirsdag stort set eneste substantielle, selskabsspecifikke nyhed, som gav vindmølleaktien en plads tæt på toppen af eliteaktieindekset. Anbefalingen fra norske DNB hindrede lige netop Vestas-aktien fra at gå i minus, da aktiestemningen for alvor blev negativ hen på handelsdagen.



Aktien steg 0,1 pct. til 536 kr., mens det samlede indeks lukkede i 1065,85 eller 1,3 pct. lavere end mandagens lukkeniveau.



Helt i toppen lå Coloplast, som steg 0,5 pct. til 516 kr., mens især Mærsk, Genmab, Danske Bank og Pandora katalyserede den sure stemning, som gav C20 Cap en særstilling i forhold til de europæiske markeder, hvor det samlede Stoxx 600-indeks begrænsede faldet til 0,5 pct. ved dansk lukketid.



DNB indledte dækningen af Vestas-aktien med en købsanbefaling og et kursmål på 630 kr.



"Men C20 er primært rødt, og bankerne ligger noget tungt," bemærker afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen.



Aktien i Danske Bank faldt 2,2 pct. til 235,50kr., og Jyske Bank faldt 1,9 pct. til 363,50 kr., mens de europæiske finansaktier på sektorbasis blot faldt 0,2 pct.



"Vi må sige, at Danmark går lidt modsat det europæiske billede på finans i dag," noterer Ole Kjær Jensen og påpeger, at der har været nogle ganske betragtelige stigninger over en periode for de danske finansaktier.



Mandag aften kom det frem, at Danske Bank er involveret i en sag om hvidvask af penge i sin estiske afdeling. Det afslørede Berlingske. Banken har i en pressemeddelelse erkendt, at den hverken har haft de fornødne rutiner eller systemer til at opdage eller modarbejde hvidvaskningen.



Men det bør ikke have den store kurseffekt, siger aktieanalytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen



"Aktierne bør ikke reagere på det. Det er en skattemæssige ting og har ikke betydning for værdisætningen af aktierne," siger han.



Berlingske skrev, at også Nordea er involveret i sagen, og Nordea-aktien faldt tirsdag 1,5 pct. til 178 kr.



Mærsk i stort fald



Maersk Oil oplyste tirsdag morgen, at selskabet sammen med samarbejdspartnere fortsætter til anden fase af udviklingen af det norske oliefelt Johan Sverdrup. Feltet menes at indeholde mellem 2 og 3 mia. tønder olie.



Men Mærsks A-aktien sluttede tirsdag helt i bunden af C20 med et fald på 3,3 pct. til 11.330 kr. trukket ned af et brat fald i olieprisen hen på eftermiddagen til 51,22 dollar per tønde Brent.



Pandora på pinebænken



I bunden af C20 holdt også Genmab til med et fald på 2,3 pct. til 1415 kr. Her havde Genmab selskab af blandt andet Pandora, der faldt 2,3 pct. til 759 kr. Det er fjerde dag i træk, at smykkeaktien falmer, og aktien er nu faldet i 10 ud af 15 handelsdage i marts under indtryk af nervøsitet for salgsudviklingen.



"Det er usikkerheden omkring første kvartal, der gør det. Og vi har set, at der er kommet flere short-positioner i aktien (som spekulerer i aktiekursfald, red.). Og det vidner om, at udlandet måske kører en eller anden case på aktien," mener Ole Kjær Jensen.



Uden den store kurseffekt fik GN løftet sit kursmål til 162 kr. fra 153 kr. af finanshuset Morgan Stanley. Aktien faldt 1,7 pct. til 161,70 kr.



Markeder er ret stillestående



Generelt var der meget stille på tirsdagens aktiemarked, mener Ole Kjær Jensen.



"Overordnet set ligger vi i en periode med meget, meget stille markeder, og der er ikke de store begivenheder lige nu og her. Det næste store, der sker, er, at Yellen (chefen for den amerikanske centralbank, red.) skal tale her på torsdag, men hun har jo lige hævet renterne og kommenteret det. Så hvor meget mere har hun lige at sige. Det er en lidt tynd periode, inden regnskaberne for alvor begynder at tikke ind igen," siger Ole Kjær Jensen.



Bevægelse i plast og porebeton



Uden for eliteindekset er der bevægelse i blandt andet porebeton-aktien i H+H. Den steg 2,3 pct. til 91 kr., i forlængelse af at Danske Bank hævede sit kursmål for aktien til 120 kr. fra 92 kr., mens anbefalingen forblev køb.



"Vi venter, at den positive tendens i indtjeningen vil fortsætte for H+H og forudser indtjeningsvækst på alle markeder, samtidig med at valutamodvinden bør lette væsentligt i 2017," skriver Danske Bank i et notat.



Plastkoncernen SP Group oplyste, at selskabet har indgået en aftale med MMC Group om at købe MM Composite og datterselskabet MM Composite Inc. for en samlet købssum inklusive gæld (entreprise value) på op til 105 mio. kr. Aktien blev løftet 1,2 pct. til 676 kr.



Forsikringsselskabet Topdanmark fik sænket sit kursmål til 177 kr. fra 184 kr. af britiske Barclays, skriver Reuters. Aktien faldt 0,7 pct. til 178 kr.



/ritzau/FINANS