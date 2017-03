USA: Lille revanche efter mandagens fald

Relateret indhold Aktieordbog

De amerikanske aktier tager fra åbningen af tirsdagens handel en lille revanche efter mandagens tilbageskridt.



De tre toneangivende indeks stiger umiddelbart 0,3 pct. for det brede S&P 500, Nasdaq-indekset stiger 0,4 pct., og de tunge aktier i Dow Jones-indekset løftes samlet set også 0,3 pct.



Mandag sluttede S&P 500-indekset med et minus på 0,2 pct. til 2373,47. Dow Jones-indekset faldt under 0,1 pct. til 20.905,86, mens Nasdaq-papirerne lige akkurat holdt næsen oven vande med en marginal stigning på under 1 point til 5901,53.



Før åbningen viste opgørelsen over betalingsbalancen for fjerde kvartal sidste år et overraskende fald i underskuddet til 112,4 mia. dollar mod 116 mia. dollar kvartalet før. Der var ventet en stigning i underskuddet til 129 mia. dollar.



Ingen andre større makronyheder byder sig tirsdag til som inspiration for handlerne, der også må undvære større planlagte regnskaber at tage bestik efter. Men tirsdagens svækkelse af dollar over for euro kan medvirke til en positiv udvikling i det amerikanske aktiemarked.



Logistikselskabet Fedex, der sluttede sit regnskabsår med udgangen af februar er parat med regnskab - men først efter amerikanske børslukketid natten til onsdag. Ifølge Bloomberg News ventes en indtjening per aktie på 12 dollar. Aktien løftes 0,7 i den indledende handel.



Også sportsbeklædnings-koncernen Nike kommer med regnskab efter lukketid, og her er forventningen en indtjening per aktie på 2,34 dollar ifølge Bloomberg News. Efter de første handler ligger aktien 0,2 pct. højere.



/ritzau/FINANS