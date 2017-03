Aktier: Olieaktier og Deutsche Bank trak ned

På det overordnede plan var de europæiske aktiebørser præget af usædvanligt små udsving mandag, hvor olieaktierne som gruppe skilte sig negativt ud efter et fald i oliepriserne.



Det paneuropæiske Euro Stoxx 600-indeks endte med et marginalt fald på 0,1 pct. efter fald i 10 af de 19 sektorer i indekset.



Et fald i oliepriserne satte sit aftryk på olieaktierne, der som gruppe fald 1,0 pct.



Selskabsspecifikt var der noget opmærksomhed om Deutsche Bank, som indledte ugen med et fald på 3,1 pct. efter detaljer om den forestående kapitalrejsning på 8 mia. euro.



Banken oplyste søndag, at den vil sælge 587,5 mio. aktier for 11,75 euro per styk, hvilket er hele 35 pct. under sidste uges lukkekurs for aktien.



Investorerne solgte også ud af Hugo Boss' aktie, som med et fald på 4,6 pct. lå i bunden af Stoxx 600-indekset.



Det skyldes, at et af Europas største investeringsselskaber GBL afviste at have købt en aktiepost i det tyske modehus. Det var der i februar ellers rygter fremme om, hvilket dengang fik aktien til at stige 6,6 pct.



I Frankrig var der noget opmærksomhed om et par selskaber inden for betalingstjenester. Magasinet La Lettre de l'Expansion skrev, at betalingstjenesten Worldline er parat til at betale 7,5-8 mia. euro for kollegaen Ingenico.



Rygterne blev dog afvist af de involverede selskaber. Ingenico startede dagen med at stige over 4 pct., men efter afvisningerne af rygterne faldt den under startstregen og lukkede 3,2 pct. lavere end fredagens kurs.



/ritzau/FINANS