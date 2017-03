Aktier: Nets fortsatte revanche i fladt C20

For anden dag i træk var aktien i betalingsselskabet Nets at finde i toppen af det danske C20 Cap-indeks, der dog startede ugen med et beskedent fald på 0,03 pct. til 1080,30 efter at være trukket ned af aktier som Pandora og Genmab.



Uden for eliteindekset sprudlede aktien i Parken Sport & Entertainment, efter at selskabet, som står bag fodboldklubben FCK og feriecentret Lalandia, i et stærkt regnskab for 2016 foreslog udbetaling af det første udbytte siden 2005.



I løbet af dagen bevægede C20 Cap sig ikke langt fra status quo, og det var ligeledes usædvanligt små udsving, der prægede de øvrige børser i Europa på ugens første handelsdag.



Spekulation om konsolidering



Den ellers hårdt prøvede aktie i Nets lyste op i det danske eliteindeks med en stigning på 3,0 pct. til 112,10, og den tog dermed yderligere afstand til den bundkurs på 105,90 kr., som den lukkede i onsdag i sidste uge. Ifølge aktiehandler Kim Sejdelin Christensen fra Jyske Bank nød aktien formentlig godt af spekulationer om konsolidering i sektoren.



"Der er nogle skriverier i franske medier, der kunne tyde på, at der kunne være noget konsolidering på vej inden for Nets' aktivitetsområde. Konsolidering er i det fleste tilfælde relativt positivt og kan skabe noget hype om de spillere, der er inden for det her forretningsområde," siger Kim Sejdelin Christensen.



Det franske medie La Lettre de l'Expansion skrev, at Nets'-konkurrenten Worldline skulle være på vej med et købstilbud på det franske betalingsselskab Ingenico på 7,5-8 mia. euro. Det blev efterfølgende imidlertid afvist af Worldlines storaktionær Atos, og Ingenico meddelte på sin hjemmeside endvidere, at der ikke er fundet drøftelser sted mellem parterne.



Aktien i Ingenico startede dagen med at stige godt 4 pct. på nyheden, men efter afvisningerne faldt aktien, der ved dansk børslukketid lå 2,9 pct. under fredagens slutnotering. Afvisningerne ændrede dog ikke på interessen for Nets-aktien.



"Der er mange ting i spil om Nets i øjeblikket, blandt andet omkring konkurrence fra Mobilepay, og det er det, der ligesom har fået den til at være under pres i en periode. Men det er klart, at tingene også kan blive så billige, at forholdet mellem risiko og afkastmulighed kan tippe, og at nogen dermed får lyst til at have en eksponering mod selskabet," siger Kim Sejdelin Christensen.



Pandora presset



I bunden af C20 lå derimod aktien i smykkevirksomheden Pandora, der efter et fald på 2,6 pct. til 776,50 nåede det laveste niveau siden februar 2016.



"Pandora er presset af den historie, der cirkulerer i øjeblikket, om specielt toplinjevæksten i USA, som man frygter er vigende. Man snakker i givet fald vækstrater på et nyt og lavere niveau for Pandora, og når man taler vækst, så taler man måske også lavere værdisætning," siger Kim Sejdelin Christensen.



Hos Jyske Bank fastholdes dog et positivt syn på aktien, hvilket i øvrigt også gælder hovedparten af de øvrige analytikere, der har dækning af smykkevirksomhedens aktie.



"Vi tror ikke på, at væksten er alvorligt aftagende i USA. Vi mener også, at der er så mange nye markeder stadigvæk at dyrke for Pandoras vedkommende, og at det pres, som aktien har været under, er en overreaktion," siger Kim Sejdelin Christensen.



Grim start for Genmab



Også Genmab fik en skidt start på ugen med et fald på 1,8 pct. til 1448 kr. Det var efter fredagens nyhed om, at det sammen med partneren Johnson & Johnson har lidt et tilbageslag i England, hvor myndighederne ikke kan anbefale lægemidlet Darzalex til behandling af knoglemarvskræft.



"Det er der dog ikke noget voldsomt overraskende i, for Storbritannien har tidligere ikke været villige til i samme udstrækning som andre lande at tage de her nye medikamenter ind, som vi, og mange andre markeder i øvrigt, mener har en åbenlys effekt," siger Kim Sejdelin Christensen.



"Storbritannien holder mere tingene ud i strakt arm, og det har noget at gøre med, hvor villige man er til at betale for de her medikamenter, og der har de altså en mere afventende holdning, end de har på det europæiske fastland og i USA," tilføjer han.



Jyske Bank lå ligeledes i den tunge ende med et fald på 1,2 pct. til 370,60 kr. Forinden havde Danske Markets valgt af sænke anbefalingen af aktien til "hold" fra tidligere "køb".



Uden for eliteindekset hamrede Parken i vejret med 5,3 pct. til 79 kr. efter sit regnskab for 2016, der viste et overskud på 66,5 mio kr. mod et underskud på 34,4 mio. kr. året før. Det baner vejen for et forslag om, at der udbetales et udbytte på 10 kr. per aktie til selskabets aktionærer.



/ritzau/FINANS