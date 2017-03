Det amerikanske aktiemarked er mandag som ventet åbnet med små fald i de store indeks. Særligt olieaktierne trækker ned fra start, efter at olieprisen på ny er kommet under pres.



Efter godt ti minutters handel er det brede S&P 500-indeks faldet 0,2 pct., mens Dow Jones-indekset og Nasdaq begge falder omkring 0,1 pct. i den indledende handel.



Blandt Dow Jones-aktierne svinger ingen over 1 pct. Der kan dog spores en vigende tendens i olieaktierne, efter at prisen på en tønde af den amerikanske referenceolie mandag er faldet 1,2 pct. til 48,19 dollar.



Både Chevron og Exxon Mobil falder 0,4 pct. fra start.



Flere af finansaktierne ligger ligeledes lavere, og de følger dermed tendensen fra den europæiske handel, hvor bankerne sammen med olieselskaberne generelt trækker ned.



Blandt de amerikanske finansvirksomheder falder Goldman Sachs 0,6 pct., og JPMorgan ligger 0,7 pct. lavere end fredagens slutnotering.



Chefen for Federal Reserve i Chicago, Charles Evans, kan mandag få noget opmærksomhed, når han ifølge Marketwatch først deltager i et telefoninterview og senere på dagen desuden skal tale i New York.



I sidste uge holdt Federal Reserve rentemøde, hvor banken som ventet hævede renten i USA, og markedet er nu allerede ved at pejle sig ind på, hvornår der kan komme endnu en renteforhøjelse.



Handlere ser ifølge Bloomberg News en sandsynlighed på 57 pct. for endnu en renteforhøjelse på Feds møde i juni. Det kan udledes ud fra prissætningen af Fed fund-futures.



/ritzau/FINANS