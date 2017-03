Onsdagens aktier: DSV og Mærsk til tops samt bundrekord til Nets

Efter en god eftermiddag endte DSV og A.P. Møller-Mærsk-aktierne onsdag i toppen af det danske C20 Cap-indeks, der endte marginalt højere trods endnu bundrekord til Nets og fald i Novo Nordisk og andre af de defensive aktier.Aktiviteten på markedet var generelt afdæmpet, da mange investorer afventede resultatet af rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som ved den lejlighed ventes at hæve renten for første gang siden december."Markedet er afventende op mod afgørelsen på rentemødet i USA, og det har også været en relativ nyhedsfattig dag uden de helt store meldinger om de danske selskaber," siger afdelingsdirektør Ole Kjær Jensen fra Sydbank til Ritzau Finans."Vi ser noget interesse for nogle af de cykliske aktier som Mærsk og FLSmidth, mens nogle af de mere defensive aktier som Novo Nordisk, Lundbeck og Chr. Hansen ligger i den tunge ende af C20," fortsætter han.

Mæksk topper

Det danske eliteindeks endte i 1077,72 efter en marginal stigning på 0,1 pct. Mærsk-aktierne bidrog til fremgangen med en stigning i selskabets A-aktie på 1,3 pct. til 11.570 kr. og til B-aktien på 1 pct. til 11.970 kr.En stigning i olieprisen var sammen med nyheden om, at Mærsk nærmer sig en gennemførsel af opkøbet af den tyske konkurrent Hamburg Süd, ifølge Ole Kjær Jensen med til at løfte Mærsk-aktierne.Bankerne lå også godt i C20 med en stigning til Jyske Bank på 0,5 pct. til 373,70 kr. og et plus til Danske Bank på 0,5 pct. til 245,30 kr. DSV lå helt i toppen af indekset med en stigning på 1,5 pct. til 355,70 kr.I bundregionen af eliteindekset kunne Nets atter findes. Aktien faldt 2,8 pct. til 105,90 kr. og endte igen i det laveste niveau nogensinde."Stemningen omkring aktien gør, at jeg tror, at folk stille og roligt er ved at miste tålmodigheden med selskabet," siger Ole Kjær Jensen, der også knytter de seneste dages fald sammen med Mobilepays nylige indtog på Nets' marked for betalingsservice.Novo Nordisk faldt desuden 0,8 pct. til 234,90 kr. Selskabet er igen blevet sagsøgt i USA, hvor der genne gang er tale om en konkurrencerelateret sag.GN Store Nord endte desuden 1,0 pct. - eller 1,7 kr. - lavere i 164,50 kr. En medvirkende årsag til det var, at aktien blev handlet uden retten til årets udbytte på 1,15 kr. per aktie.Tilbage i afdelingen med plusser fandtes igen Genmab, der satte kursrekord i 1454 kr. efter en stigning på 0,8 pct. Endnu bedre gik det imidlertid for regnskabsaktuelle Bavarian Nordic, der steg 9,3 pct. til 347 kr. og dermed udbyggede årets fremgang til hele 40 pct."Vi har set stigende interesse for selskabet over en periode. Der er mange positive mæglere på Bavarian Nordic, og det har været med til at trække aktien op den senere tid," siger Ole Kjær Jensen.I regnskabet kunne Bavarian i øvrigt fortælle, at det i 2017 venter en stigning i omsætningen på omkring 30 pct. til 1,3 mia. kr., og at det venter at mangedoble driftsindtjeningen (EBIT) til 350 mio. kr.Bioporto skuffede en anelse i forhold til egne forventninger med sit regnskab til 2016, og det reagerede investorerne på ved at handle aktien 3,1 pct. ned i 2,47 kr. Reaktionen var også negativ på regnskabet fra Zealand Pharma, der kom ud af 2016 med et driftsunderskud på 115,6 mio. kr. Zealands aktie sluttede dagen i 113 kr. efter et fald på 3,4 pct./ritzau/FINANS