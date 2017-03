Snestorm, højere olieudbud og rentenervøsitet gav Wall Street tre røde indeks

Det blev en af de mere triste dage på Wall Street, der varmede op til onsdagens meget ventede rentemelding fra den amerikanske centralbank med minus til alle tre indeks.



Dow Jones-indekset faldt 0,21 pct. til indeks 20.837, Nasdaq-indekset faldt 0,32 pct. til indeks 5856, mens S&P 500-indeks faldt 0,34 pct. til 2365.Det største fald var til energiaktierne der samlet faldt 1,27 pct.



At det gik galt på Wall Street skyldes flere forhold.



For det første er der en melding fra de olieproducerendes organisation OPEC om, at verdens største olieproducerende land Saudi-Arabien har øget den daglige produktion af olie i februar, hvilket betyder, at produktionen igen er over 10 mio. tønder om dagen.



Det øgede udbud af olie rammer olieprisen, der faldt til 47,9 dollar pr. tønde olie, hvilket er et fald på 1,05 pct. Den lavere oliepris ramte især energiaktierne, hvor der var fald over hele linjen.



Rentemøde



Det andet forhold der vejede ind på investorerne humør var det igangværende rentemøde i USA's centralbank, hvor det forventes, at centralbankchef Janet Yellen onsdag aften hæver renten med 25 basispoint til intervallet 0,75 pct.– 1 pct., hvilket vil være det højeste niveau siden finanskrisen ramte i slutningen af 2008 og tvang USA's centralbank til at banke renten helt i bund.



Udsigten til en ny renteforhøjelse i USA er i udgangspunktet positiv. Det afspejler nemlig, at amerikansk økonomi er i god form og på mange måder har lagt finanskrisen bag sig.



Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank påpeger, at der de seneste år er skabt millioner af nye arbejdspladser, og arbejdsløsheden på under fem procent, hvilket signalerer stort set fuld beskæftigelse.



"Samtidig er løn- og prisstigningerne på vej op efter at have ligget på et lavt niveau i flere år. Aktieinvestorerne kan juble over aktiekurser på rekordniveau, og både forbrugere og virksomheder er mere optimistiske end i mange år. Dermed er der ikke længere behov for, at amerikansk økonomi får kunstigt åndedræt gennem ekstremt lave renter," siger Jacob Graven.



Snestorm



Det tredje forhold, der trak ned i de ledende indeks var noget selv investorerne ikke er herrer over.

Snestormen 'Stella', ramte tirsdag det nordøstlige USA, og snestormen kan med en halv meter sne give ny rekord i New York.



Det betyder i tusindvis af aflyste fly på østkysten, der er erklæret i undtagelsestilstand, og det giver mindre handelsvolumen på Wall Street, skriver flere medier.