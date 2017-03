Asien: Tokyo og Shanghai i lyserød pardans

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,0 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,7 Indiens BSE Sensex -0,2 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktier er uden ensartet retning tirsdag morgen, hvor Tokyo og Shanghai er klædt i let rødt, mens de mindre markeder i Taiwan og Sydkorea sammen med Hongkong ligger med pæne stigninger.Tokyo-børsen er under let pres, da investorer er skræmt af den globale politiske usikkerhed efter de seneste dages nordkoreanske missiltest.Samtidig er investorernes øjne rettet mod fredagens vigtige amerikanske arbejdsmarkedsdata, der kan give det endelige startskud til endnu en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbanks side."Markedet har allerede indregnet en renteforhøjelse i marts og fokuserer nu på, hvor hurtigt nye forhøjelser vil komme efterfølgende," siger chefstrateg Toshihiko Matsuno fra SMBC Friend Securities i Tokyo til AFP.Toyota falder 0,2 pct., og Sumitomo Mitsui Financial Group dykker 0,8 pct., mens Nintendo modsat stiger 2,5 pct. efter rapporter om et robust salg af koncernens nye Switch-konsol, der blev lanceret i sidste uge.Nikkei-indekset dropper 0,2 pct., og det bredere Topix-indeks viger marginalt.De kinesiske investorer på fastlandet er også let negative."Overskuddene i kinesiske børsnoterede selskaber ventes at vokse omkring 6 pct. i 2017, hvilket vil understøtte aktiemarkedet. Men likviditeten vil sandsynligvis være en smule strammere, så der er ringe chance for et løft i aktiernes værdiansættelse," vurderer cheføkonom Gao Ting fra UBS over for Reuters.Såvel Shanghai Composite som CSI 300-indekset falder 0,1 pct., mens børsen i Hongkong ligger med et plus på 0,4 pct. målt på Hang Seng-indekset.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,6 pct., mens Singapores Strait Times øger 0,2 pct., og Seouls Kospi-indeks stiger 0,7 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små udsving tæt på nul tirsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 6.15/ritzau/FINANS