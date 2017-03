Asien: Nordkoreansk missiltest skræmmer på Tokyo-børsen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,3 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,3

Nordkoreas seneste test af militære missiler i retning af Japan giver ikke overraskende rystelser i øriget og kan aflæses på børserne i mandagens handel.Mens de fleste toneangivende aktieindeks i Asien stiger på ugens første handelsdag, er der røde tal for Nikkei- og Topix-indeksene, som dykker henholdsvis 0,5 pct. og 0,2 pct. omkring klokken 6 dansk tid.Nordkorea har affyret fire missiler fra landets østkyst, hvoraf de tre landede i havet inden for Japans såkaldte eksklusive økonomiske zone."Dette viser tydeligt, at Nordkorea er gået ind i en ny trusselsfase," siger Japans premierminister, Shinzo Abe, i en tale til parlamentet, hvor han kraftigt fordømmer testen, som ses som en "alvorlig trussel".I Kina er der derimod positive takter, hjulpet på vej af premierminister Li Keqiangs økonomiske udmeldinger. Han fortæller, at landet nu går efter en vækst i bruttonationalproduktet på 6,5 pct. samt en inflation i forbrugerpriserne på omkring 3 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en fremgang på henholdsvis 0,3 og 0,4 pct., mens Shenzhen-indekset stiger 0,9 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 0,3 pct.Andetsteds stiger det australske ASX-200-indeks med 0,3 pct., og det samme gør Taiex-indekset i Taiwan. Det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger beherskede 0,1 pct.Indeksværdi kl. 6.15./ritzau/FINANS