Sommerhuskøbere er mellem 40 og 60 - og de har udlejning for øje

Det midaldrende segment fylder godt op på sommerhusmarkedet, hvor 67 pct. af køberne er mellem 41 og 60 år gamle. Det viser en optælling fra ejendomsmæglerkæden Nybolig, som har undersøgt boligkøbere i tredje kvartal 2016.



5 pct. af køberne er under 40, mens 28 pct. er over 60 år - så midtergruppen er altså den suverænt største blandt Nyboligs købere.



"Det er ikke de helt unge, som fylder i den her kategori. Det kræver noget luft i økonomien at købe et sommerhus. Derfor er der en tendens til, at folk i 40'erne og derover køber flere sommerhuse," siger Thomas Hovgaard, presseansvarlig i Nybolig.



Han har også spurgt nye købere om deres planer med sommerhuset. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at mange planlægger at leje sommerhuset ud.



"Der er en del, som angiver, at udlejning ligger som en del af planen. Det var bare ikke lige så almindeligt for nogle årtier siden. Der er mange, som bruger deleøkonomien til at få en ekstra indtægt på deres sommerhus," siger Thomas Hovgaard.



Anderledes marked

Nyboligs optælling viser også, at 7 ud af 10 af køberne ikke har købt et sommerhus før. Thomas Hovgaard tolker overvægten af førstegangskøbere som et tegn på, at der ikke er grund til at være bekymret for sommerhusmarkedet.



"Der kommer mange nye købere ind på det her marked, så der er ikke nogen grund til at bekymre sig for, at der ikke kommer nye generationer til. Der er godt nok ikke mange af køberne, som er helt unge, men det kræver også noget luft i økonomien at købe et sommerhus, så det er ikke overraskende, at man venter til en alder, hvor man har noget friværdi," siger Thomas Hovgaard.



Han tilføjer, at sommerhusmarkedet er anderledes end det øvrige marked, og at mange af handlerne eksempelvis foregår inden for familier.



"Blandt de 10.000 boliger, som hver år handles inden for familier, er der rigtig mange sommerhuse. Det er selvfølgelig fordi, at man giver sommerhuset videre til den næste generation," siger Thomas Hovgaard.



Oplagte købere

Når man først har købt et sommerhus, beholder de fleste huset i mange år. Derfor er det ikke overraskende, at de fleste af køberne hos Nybolig ikke har prøvet at købe et sommerhus før, mener Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea.



Lave renter og stigende friværdier gør efter hendes mening de 40-60-årige til en oplagt købergruppe.



"De fleste steder i landet har sommerhuspriserne næsten ikke rokket sig ud af stedet de seneste år. Samtidigt er renten faldet, og friværdien er vokset mange steder i landet som følge af de stigende hus- og ejerlejlighedspriser. Det har gjort det muligt for flere at komme ind på sommerhusmarkedet. De 50-årige, der ikke længere har store udgifter til børn, og som har oparbejdet en pæn friværdi, har et godt job og som godt kan huske de niveauer, renten tidligere har været oppe på, er derfor en oplagt købergruppe," siger Lise Nytoft Bergmann.



Flere købere med nye regler

Fra juli 2017 forventes det, at reglerne bliver lavet om, så man kan flytte permanent ind i sit sommerhus, når man har ejet det i et år. Tidligere krævede det, at man havde ejet sommerhuset i otte år. Lise Nytoft Bergmann forventer, at de nye regler vil få endnu flere i den midaldrende aldersgruppe til at overveje et sommerhuskøb.



"Ind til nu har det krævet en særdeles lang tidshorisont og en god planlægning, før man kunne forvente at tilbringe sit otium i sommerhuset. Med de nye regler er det en mulighed for mange, og det kan have inspireret nogle til at tage på sommerhusjagt," siger hun.