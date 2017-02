Aktier: Novo fortsatte genrejsningen i smågrønt C20 Cap

Novo Nordisk hentede igen ind på det tab, aktien led ved sit årsregnskab 2. februar, og medicinalselskabet bidrog dermed til at holde C20 Cap væk fra et minus på en torsdag, hvor der ellers var overvejende negativ stemning på Europas børser.



Samlet steg det danske eliteindeks 0,25 pct. til 1080,5 og satte dermed sin fjerde handelsrekord siden fredag.



I Europa stoppede Stoxx 600 ellers syv dages fremmarch med et dyk på omkring 0,3 pct. på en dag, hvor svage råvarepriser og gevinsthjemtagning prægede markederne.



Novo klatrede igen



I toppen af eliteindekset lå Novo Nordisk hele dagen, og aktien endte 1,9 pct. højere i 246,40 kr., dog uden selskabsspecifikke nyheder.



Aktien er kun faldet én dag ud af de seneste to uger, og næsten hele tabet på 7,3 pct. fra det skuffende årsregnskab 2. februar er nu indhentet.



På regnskabsdagen var det bekymring over Novos udsigter for 2017, der kostede på kursen, men investorerne lader til at have dulmet nerverne siden da.



Med i C20-toppen var TDC, Nets, Lundbeck og Mærsk med stigninger på mellem 0,3 og 1,1 pct.



For Nets var der tale om revanche fra et fald onsdag. Franske Worldline, som dagbladet Børsen onsdag omtalte som udfordrer til det danske selskab, får måske alligevel svært ved at konkurrere, skriver samme avis torsdag.



A.P. Møller-Mærsk fik løftet sit kursmål hos den britiske storbank, Barclays, til 11.250 kr. fra 10.750 kr. Anbefalingen er samtidig fastholdt på det neutrale niveau "ligevægt".



Bunden af C20 Cap tilhørte Jyske Bank, Dong og DSV, der faldt uden særlige nyheder.



SAS steg efter konkurrentnyt



Uden for C20 Cap steg SAS efter nyt fra luftfartsindustrien i Europa.



Den lokale konkurrent Norwegian leverede et overskud på 197 mio. norske kr. i fjerde kvartal, hvor analytikere adspurgt af SME Direkt ellers kun havde regnet med 16 mio. norske kr.



For 2017 fastholder Norwegian desuden sit mål om en kapacitetsvækst (ASK) på 30 pct.



Air France-KLM fløj desuden højt på børsen i Paris efter et kvartalsregnskab med langt bedre indtjening end ventet og gode udsigter for 2017.



SAS steg 4,1 pct. til 12,60 kr.



AaB sparket til tops



AaB klarede sig dog bedst af alle aktier og steg for anden dag i træk efter nyheden om, at angriber Christian Bassogog kan være på vej til at blive solgt efter hans nylige storspil ved Africa Cup of Nations.



AaB steg 10 pct. til 0,308 kr. per aktie efter et løft på 4 pct. onsdag.



NKT Holding led tilsyneladende under en sænket anbefaling fra ABG Sundal Collier. Nordmændene siger nu "hold" mod tidligere "køb" trods et hævet kursmål.



Aktien er dog også steget knap 20 pct. over få måneder. Torsdag faldt den 3,7 pct. til 540 kr.



Bygge- og anlægsvirksomheden MT Højgaard, som er ejet af selskaberne Monberg & Thorsen og Højgaard Holding, afslørede sit årsregnskab for 2016.



Det bød på de ventede halvsløje resultater, mens der i 2017 ses en omsætningsvækst på omkring 6 pct. og en forbedring af driftsmarginen til mellem 2,1 og 2,8 pct. fra 1,1 pct. i 2016., mens ambitionen om 5 pct. måske kan nås i fremtiden



B-aktierne i Højgaard Holding faldt 3,7 pct. til 259 kr., mens Monberg & Thorsen faldt 0,7 pct. til 273 kr.



/ritzau/FINANS