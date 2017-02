Det danske eliteindeks lå tirsdag og vippede omkring uændret, mens investorerne ventede på, at chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, skulle holde tale.



Facit for C20 Cap blev dog et minimalt fald på 0,02 pct. til 1074,49, og dermed blev det ikke til endnu en lukkerekord for indekset.



Med til at trække frem var ellers blandt andet TDC, Jyske Bank og Vestas.



"På indeksniveau ligger vi stort set fladt, og det samme gør de omkringliggende markeder, og der er heller ikke de store selskabsspecifikke nyheder," siger aktiehandler Kim Sejdelin Christensen fra Jyske Bank.



Vestas kan være løftet af en overordnet god interesse efter et ganske pænt regnskab for nylig, mener han.



"Der kan være foretaget nogle estimatændringer for Vestas for 2017 efter regnskabet. Der har været en vis bekymring omkring udviklingen i 2017 - særligt i USA - før regnskabet," påpeger Kim Sejdelin Christensen og tilføjer, at de bekymringer blev gjort til skamme.



Vestas-aktien steg med 1,3 pct. til 515 kr.



TDC kravlede stille og roligt frem til en topposition i løbet af dagen, uden at der var nyheder fremme omkring aktien. Teleaktien endte 1,9 pct. højere i 37,25 kr.



Med blandt de mest stigende aktier var også Jyske Bank, der blev begunstiget af, at både Danske Bank og Nordea løftede kursmålet for aktien til 410 kr. fra henholdsvis 365 kr. og 360 kr.



Anbefalingen er begge steder fortsat "køb" for aktien, som steg 1,2 pct. til 375,30 kr.



DSV lukkede i rekorden 352,30 kr. efter en stigning på 0,2 pct. Flere finanshuse har belønnet aktien med hævede kursmål efter selskabets regnskab fredag. Senest hævede SEB kursmålet på aktien til 400 fra 380 kr. og gentog anbefalingen "køb" ifølge data fra Bloomberg News.



I den kedelige afdeling af C20 Cap lå Pandora. Finanshuset Carnegie har sænket sit kursmål for smykkeaktien til 1200 kr. fra 1300 kr. Carnegie gentager sin anbefaling "køb". Aktien faldt 1,4 pct. til 856 kr.



Yellen på talerstolen



Investorerne var store dele af tirsdag i venteposition frem mod, at centralbankchef Janet Yellen holdt sin tale i Kongressen.



Det skete klokken 16 dansk tid, og her vaklede hun ikke i sin kurs for den amerikanske økonomi. Hun pegede på, at der fortsat er brug for flere renteforhøjelser snart, hvis den amerikanske økonomi fortsætter i nuværende gear.



"På vores kommende møder vil rentekomitéen evaluere, hvorvidt beskæftigelsen og inflationen fortsætter med at udvikle sig på linje med forventningerne, og i det tilfælde vil en yderligere justering af renterne sandsynligvis være passende," sagde Janet Yellen i talen.



Hendes tale gav anledning til stigende renter, mens dollar blev styrket. For C20 Cap blev stemningen efter talen en smule mere negativ.



Hævet kursmål til NKT



Uden for C20 hævede Danske Bank kursmålet for NKT-aktien til 650 kr. fra 550 kr. og gentog sin købsanbefaling.



Det er blandt andet forventninger om pæn vækst i forretningsområdet Nilfisk, som er baggrunden for løftet. NKT kommer med regnskab for fjerde kvartal 21. februar.



Aktien steg 1,1 pct. til 551,50 kr.



Silkeborg IF Invest kunne fortælle, at datterselskabet K/S Papirfabrikken har indgået en aftale med Aberdeen European Residential Opportunities Fund om salg af byggerettighederne til opførelse af et højhus på Papirfabrikken i Silkeborg.



Købsaftalen ventes at have en positiv effekt på resultatet før skat på 25-30 mio. kr., oplyser Silkeborg IF Invest. Aktien steg 4,4 pct. til 11,80 kr.



Blandt de helt små selskaber på fondsbørsen var der nyt fra Cemat, hvor 54,1 pct. af aktionærerne har takket ja til selskabets tilbud om at tilbagekøbe aktier til en kurs på 0,352 kr.



Samtidig har Topsil Globalwafers, som er Cemats største lejer i Warszawa, varslet, at selskabet vil stoppe al produktion i Polen omkring slutningen af september i år. I den forbindelse har Topsil opsagt sin lejekontrakt hos Cemat.



Cemat-aktien steg 2,2 pct. til 0,33 kr.



/ritzau/FINANS