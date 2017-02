Det danske aktiemarked lukkede mandag i det højeste niveau nogensinde, da pæn fremgang til DSV og Mærsk sendte C20 Cap-indekset mod nye højder.



Eliteindekset steg 0,6 pct. til 1074,73, og det er tredje gang i 2017, at indekset sætter rekord.



"Den gode stemning er drevet af, at Donald Trump i sidste uge lovede store skattelettelser i USA. Og så var der samtidig en god tone på hans møde med den japanske premierminister i weekenden, og det bliver også taget positivt op af markedet og har smittet af på stemningen herhjemme," siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør for aktier i Sydbank.



I toppen af C20 Cap-indekset endte DSV, efter at flere banker løftede kursmålet for aktien i forlængelse af fredagens regnskab fra transportkoncernen, der viste gode takter i forhold til fusionen med amerikanske UTI Worldwide.



Blandt andet amerikanske Jefferies har hævet kursmålet med 7 pct. til 400 kr. og gentaget sin købsanbefaling.



DSV-aktien steg 2,7 pct. til 351,50 kr., hvilket var lukkerekord for aktien.



Genmap steg - uden nyheder



Rekord var der også til Genmab-aktien, som steg 0,8 pct. til 1435 kr., uden at der var nyheder fremme om biotekselskabet.



Der var også pæn appetit på Mærsk-aktier i mandagens handel, hvilket muligvis skyldtes, at finanshuset Mainfirst løftede kursmålet med 8 pct. til 13.000 kr. Mærsk-aktien steg 1,5 pct. til 12.120 kr.



"Markedet har desuden en del appetit på cykliske aktier i øjeblikket," siger Ole Kjær Jensen fra Sydbank.



Nets steg også - med nyheder



I en anden sektor var der medvind til Nets, som ifølge den svenske avis Dagens Industri er gået pænt frem på det svenske marked.



Nets-aktien steg 1,6 pct. til 120,20 kr., men har stadig et pænt stykke op til noteringskursen på 150 kr. I bunden af C20 sluttede Novozymes og Lundbeck, der begge faldt i underkanten af 1 pct.



Blandt selskaberne uden for C20 var der igen fokus på FLSmidth mandag, efter at ingeniørselskabet i sidste uge overraskede positivt med sit regnskab for fjerde kvartal.



Svenske SEB har løftet sin anbefaling af aktien til "hold" fra "sælg", og flere andre banker har hævet kursmålet for aktien.



"Der har generelt været god appetit på mineselskaber rundt i Europa, og det ser vi nok også smitte af på FLSmidth," siger Ole Kjær Jensen.



Aktien steg 0,9 pct. til 356,10 kr. og er steget omkring 13 pct. siden regnskabet i torsdags.



/ritzau/FINANS