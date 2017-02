Valuta: Flade renter holder valutakurserne i ro

Investorerne på de internationale valutamarkeder holder sig i ro torsdag morgen, hvor bevægelserne mellem de store valutaer er så godt som ikke eksisterende.



I stedet holdes der øje med udviklingen på rentemarkedet.



"Vi er i en fase, hvor de nedadrettede risici for dollar er blevet fremherskende, mens faldet i statsobligationsrenterne er accelereret i denne uge på grund af formodede europæiske politiske risici," siger valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Men da rentemarkedet er statisk torsdag morgen med en uændret tiårig rente på den toneangivende amerikanske statsobligation, holder det valutakurserne i ro. I stedet afventes mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Japans premierminister, Shinzo Abe.



Donald Trump har gentagne gange kaldt Japan for valutamanipulator, og selv om mødet ikke ventes at sætte fokus på hverken samhandel eller valutapolitik, kan de stejle holdninger hos parterne komme til at slå gnister, ikke mindst på grund af Japans store handelsoverskud i forhold til USA.



Men signalerne fra den nye amerikanske administration er i konflikt med sig selv, når det gælder dollarens styrke.



For på den ene side står ønsket om at nedbringe handelsunderskuddet gennem en svækket dollar, mens der på den anden side er ønsket om at udvide det finanspolitiske underskud og igangsætte store anlægsarbejder, hvilket vil drive renterne op og derigennem styrke dollar.



Euro koster torsdag morgen 1,0690 dollar mod 1,0705 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,15 yen mod 111,80 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 119,90 yen på en euro torsdag morgen mod 119,70 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS