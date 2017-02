Europa: Banker steg på mulig deregulering fra Trump

En positiv stemning prægede fredag de europæiske aktiebørser, hvor investorerne havde et særligt godt øje til banker og forsikringsselskaber.



Skriverier om, at den amerikanske præsident, Donald Trump, vil afvikle noget af den regulering, der blev indført efter finanskrisen, gav et boost til de store amerikanske og europæiske finansaktier.



Stoxx Europe 600-indekset endte 0,7 pct. højere, hvor gruppen af forsikringsselskaber og banker bidrog med stigninger på henholdsvis 1,5 og 1,6 pct.



På børsen i London var flere af storbankerne da også blandt de mest stigende aktier. Barclays endte 3,6 pct. højere, og Royal Bank of Scotland steg 2,7 pct.



Mineselskaberne faldt som den eneste af 19 sektorer i Stoxx Europe 600-indekset. Det skyldtes skuffende nøgletal fra Kina, hvor Caixin PMI over indkøbschefernes forventninger viste et tilbagefald i januar og bidrog til et fald i metalpriserne - og altså i mineselskabernes aktier.



Blandt mineselskaberne faldt Antofagasta, BHP Billiton, Rio Tinto og Anglo American alle med 3-4 pct.



På børsen i Frankfurt toppede dækselskabet Continental med en stigning på 4,3 pct. Det var efter en positiv analyse fra Goldman Sachs, der hævede anbefalingen af aktien til "køb" fra "neutral".



Den tyske detailkæde Metro faldt derimod 3,1 pct. efter et skuffende regnskab, der var påvirket af prisreduktioner på fødevareengroshandel blandt andet på det russiske marked.



