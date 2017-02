Obligationer: Renten faldt tilbage efter amerikanske jobtal

Den amerikanske beskæftigelsesrapport for januar satte fredag dagsordenen på det danske obligationsmarked, hvor små rentestigninger blev neutraliseret efter offentliggørelsen af tallene.



Jobrapporten viste på overfladen en stærk udvikling med en stigning i beskæftigelsen i januar på 227.000, hvilket var et godt stykke over forventningerne på 180.000 ifølge et estimat fra Bloomberg News.



Omvendt blev tallene for de to foregående måneder nedjusteret med samlet 39.000 personer, og ledigheden viste sig at være steget til 4,8 pct. fra 4,7 pct. Samtidig viste rapporten, at lønvæksten bremsede op igen i januar.



Ifølge cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken er der med dagens tal ikke noget, der indikerer, at der er skudt gang i en lønspiral. Lønudviklingen kan få stor betydning for vurderingen af, hvornår den amerikanske centralbank, Federal Reserve, næste gang hæver renten.



"Trods det imponerende førsteindtryk af rapporten med den kraftige stigning i den overordnede beskæftigelse er vi således af den holdning, at der er tale om en relativt blød rapport."



"Beskæftigelsen er stadig robust, men der var ingen nye tegn på overophedning i tallene, og dermed ikke noget der for alvor burde få Fed på andre tanker i forhold til den aktuelle vent-og-se strategi," skriver Jes Asmussen i en kommentar.



Efter de amerikanske nøgletal faldt renten på den tiårige danske statsobligation til 0,42 pct. Det var 3 basispoint lavere end før offentliggørelsen af tallene og 1 basispoint under torsdagens lukkeniveau.



/ritzau/FINANS