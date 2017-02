Aktier: TDC og Dong er bundskrabere i C20

Godt hjulpet på vej af endnu en kursrekord til Genmab samt stigninger til bankerne og et flertal af de øvrige eliteaktier lukkede det danske C20 Cap-indeks fredag 0,5 pct. højere i 1064,83.



TDC derimod faldt efter offentliggørelsen af telekoncernens regnskab for fjerde kvartal, og et større aktiesalg i Dong Energy sendte energikoncernens aktie ned i bunden af det danske eliteindeks.



"Specielt banker og forsikringsselskaber er man pænt positive på hele vejen rundt i Europa, og det er med til at trække hele markedet op," siger chefhandler Mads Zink fra Danske Bank til Ritzau Finans.



Også de danske finansaktier klarede sig godt i fredagens handel. Jyske Bank toppede i C20 med en stigning på 2,3 pct. til 368,80 kr., og Nets lukkede 2,3 pct. højere i 126,80 kr.



Danske Bank, der torsdag afleverede et stærkt regnskab for 2016 og steg 3,3 pct., udbyggede fremgangen med en spinkel stigning på 0,1 pct. til 238,40.



En stribe finanshuse løftede efter Danske Banks regnskab deres kursmål for aktien, men efter den senere tids stigninger valgte Handelsbanken og Jyske Bank dog at sænke deres anbefalinger af aktien til henholdsvis "akkumuler" og "køb".



Tidligere anbefalede Handelsbanken "køb" og Jyske Bank "stærkt køb".



Fredagen bød på endnu en kursrekord for Genmab, der steg 1,1 pct. til 1377 kr.



Aktien i TDC startede fredag med at falde op til 2,9 pct. efter regnskabet fra telekoncernen. Siden kom den i plus, før den igen vendte snuden ned og lukkede 0,7 pct. lavere i 35,84 kr.



"Det ser ud som om, at der i tallene var nogle en engangsposter, som man egentlig bør korrigere for, når man vurderer den underliggende udvikling. Umiddelbart så tallene lidt skuffende ud, men korrigeret for de forskellige engangsposter ser det pænere ud, og det er derfor, at aktien kommer tilbage," vurderer Mads Zink.



Dong Energy var også i fokus efter nyheden om, at Goldman Sachs, der var med til at få Dong på børsen sidste sommer, solgte 26,5 mio. aktier, svarende til 6,3 pct. af aktierne i selskabet, til 245 kr. stykket.



Salgsprisen svarede til en rabat på 3,7 pct. i forhold til lukkekursen torsdag. Goldman Sachs har med aktiesalget nedbragt sin ejerandel i selskabet til 7 pct.



"Investorerne var lidt overraskede, over at se hvor stor en rabat aktierne blev placeret til, og det er naturligt nok, at aktien kommer lidt ned. Vi vurderer dog, at den er interessant på de her niveauer," siger Mads Zink.



Dong Energys aktie endte 1,0 pct. lavere i 252 kr.



Novo Nordisks aktie endte desuden 0,5 pct. højere i 232,40 kr. efter et fald på hele 7,3 pct. torsdag efter selskabets regnskab. Faldet torsdag skyldtes primært meldingen om, at 2017 kan byde på underliggende negativ vækst i såvel omsætning som driftsresultat.



"Indtil vi får noget mere specifik viden om, hvad der kan ventes i USA, tror jeg, at aktien kan komme til at flade ud heromkring. Så jeg tror, at vi måske skal hen på den anden side af sommerferien, inden vi rigtigt begynder at se nogle kurstriggers i aktien," siger Mads Zink.



Blandt de mindre aktier steg IC Group med 12,5 pct. til 166 kr. efter en stigning på 1,7 pct. torsdag, da selskabet informerede om en ny struktur for gruppen og i den forbindelse meddelte, at administrerende direktør Mads Ryder fratræder.



"Markedet er positiv på meldingen om, at de afskediger deres direktør og vil kigge med nye strategiske øjne på virksomheden. Det er det, som markedet reagerer positivt på," siger Mads Zink.



