USA: Banker fører an i positiv start på Wall Street

De amerikanske børser er fredag åbnet stærkt med en stigning i det brede S&P 500-indeks efter fem minutters handel på 0,4 pct. til 2290,47. Bankerne lyser generelt op, hvilket kan være påvirket af forlydender om, at præsident Donald Trump vil annullere den såkaldte Dodd-Frank-lov - eller dele af den.



Den blev ifølge Sydbank indført i 2010 af Barack Obama og satte markante begrænsninger på bankernes egeninteresse i de finansielle markeder og øgede bankernes ansvar i krisetider.



Blandt bankerne stiger Goldman Sachs med 2,6 pct., og Morgan Stanley ligger 2,0 pct. højere end torsdagens slutnotering.



Dow Jones-indekset nærmer sig igen 20.000, idet indekset fra start stiger 0,5 pct. til 19.986,32, mens Nasdaq-indekset ligger 0,3 pct. højere i 5655,27.



Investorerne kan se tilbage på offentliggørelsen af en stribe regnskaber og desuden den amerikanske jobrapport for januar, som overraskede positivt med jobskabelsen.



Amazons regnskab, der blev offentliggjort efter børslukketid torsdag, bliver mødt med skuffelse af investorerne, som handler aktien 3,1 pct. ned fra åbningen. Det var særligt selskabets forventninger til indeværende kvartal, der ikke levede op til forventningerne.



Kortselskabet Visa kom også med regnskab efter børslukketid torsdag. Det var med en indtjening per aktie på 86 cent mod et ventet resultat på 78 cent ifølge Bloomberg News. Den positive afvigelse bliver belønnet med en stigning på 4,3 pct.



/ritzau/FINANS