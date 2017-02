Chr. Hansen: Blackrock ejer igen under 5 pct.

Verdens største kapitalforvalter, amerikanske Blackrock, ejer igen under 5 pct. af aktierne i Chr. Hansen, fortæller ingredienskoncernen i en meddelelse til fondsbørsen.



Onsdag lød det, at kapitalforvalteren var gået over de 5 pct. og dermed kunne kalde sig storaktionær.



Blackrock har en indirekte aktiebeholdning i Chr. Hansen samt tilhørende finansielle instrumenter, skriver selskabet.



/ritzau/FINANS